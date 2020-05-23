Мухаммад Зубаир, выживший после крушения самолета Airbus A-320 в Карачи, рассказал журналистам об авиакатастрофе. По его словам, после первой неудачной попытки пилота посадить самолет пассажиры начали молиться. Затем пилот снова объявил о посадке, и через 10-20 минут самолет упал.

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о своем спасении

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