Происшествия
RuNews24.ruВыживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о своем спасении
Мухаммад Зубаир, выживший после крушения самолета Airbus A-320 в Карачи, рассказал журналистам об авиакатастрофе. По его словам, после первой неудачной попытки пилота посадить самолет пассажиры начали молиться. Затем пилот снова объявил о посадке, и через 10-20 минут самолет упал.
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Экономика
СМИ: крабовую компанию Собчак вывели из списка системообразующих
По данным ряда СМИ, крабодобывающую компанию «Монерон», которая как считается принадлежит Олег Кану и Ксении Собчак, исключили из списка системообразующих.
Московский Комсомолец 12:03
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
Общество
Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:07
Энергетика
Sohu оценило решение России сформировать стратегические запасы нефти
Россия придумала хитрый трюк, как сформировать стратегические запасы нефти и обеспечить свою энергетическую безопасность в будущем, об этом пишут китайские СМИ.
ФАН вчера в 04:29
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте.
Известия вчера в 14:47
Кино
Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем
REGNUM 21 мая в 14:54
Политика
Путин предупредил о возможности новой волны коронавируса
Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РИА Новости вчера в 11:47
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру 09:10
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль вчера в 07:15
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру 07:16
Общество
Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая
В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за пандемии коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн.
Коммерсантъ 06:00
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Salt Mag вчера в 05:41
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Футбол
У футболистов «Спартака» выявили коронавирус
Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
Наука
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Экономика
Богатейшие люди стали еще богаче
Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов.
Lenta.ru 11:35
Космос
Соглашения NASA Артемида направлены на установление принципов международного соглашения по освоению Луны
15 мая администратор NASA Джим Бриденстайн опубликовал ряд принципов, которые будут регулироваться «Соглашениями Артемиды» — серии соглашений, которые США хотят заключить с другими странами, чтобы способствовать сотрудничеству в изучении Луны.
V-kosmose.com вчера в 01:58
Кино
Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении
REGNUM 20 мая в 09:12
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 09:58
Происшествия
В Химках взорвали банкомат Сбербанка
Полиция возбудила уголовное дело после взрыва банкомата в Химках неизвестными, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
РБК 07:53
Футбол
Marca: Покеттино в январе отказал «Барселоне» из-за принципа
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в январе мог возглавить «Барселону».
Бомбардир.ру 08:21
Политика
Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов России
«Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — заявила она, отказавшись называть конкретные субъекты.
Lenta.ru вчера в 15:50
Происшествия
В Киеве задержаны 19 человек после беспорядков у офиса Медведчука
Киев, 23 мая 2020, 18:00 — REGNUM 19 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе беспорядков возле офиса главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в столице Украины городе Киеве.
REGNUM 11:00
Общество
Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады
В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС.
Бел.Ру 05:24
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Политика
Рябков оценил последствия выхода США из Договора об открытом небе
Союзники США после выхода Штатов из Договора по открытому небу могут найти способ делиться информацией, но это будет иметь проблемы с политической и юридической точек зрения, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в субботу в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале.
РИА Новости 11:29
Политика
Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам
Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31