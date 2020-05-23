Происшествия
Телеканал 360°Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал, что он пережил
По словам мужчины, между двумя попытками посадить самолет прошло не более 10–15 минут. Также он рассказал, что никто из пассажиров не понял, что произойдет крушение. Все думали, что происходит обычная посадка.
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Здоровье
В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
Общество
В Ярославской области еще 115 человек заразилось коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 9 434 случаев коронавирусной инфекции, в том числе выявлено активно 3966 (42%) без клинических проявлений.
ЯрNews 03:35
Происшествия
Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом
Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец вчера в 14:32
Авто
В России отзывают 61 автомобиль BMW из-за подушек безопасности
Тарантас Ньюс 21 мая в 08:04
Культура
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
Профиль вчера в 01:33
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета 04:05
Космос
В NASA заявили, что Crew Dragon готов к пилотируемому полету
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к полету.
ТАСС вчера в 15:40
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском 09:16
Происшествия
Появилась фотография захватчика банка в центре Москвы
В социальных появилась фотография захватчика банка в центре Москвы на Земляном Валу. Ее опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 10:45
Гаджеты
Vivo X50 Pro получит крутую камеру
Хочется узнать, какие у него будут преимущества помимо крутой камеры.
Megaobzor.com 21 мая в 12:05
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
Президент России назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru 21 мая в 08:34
Общество
В России представили план по открытию ресторанов и кафе
Российская Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) представила свой план по открытию заведений общепита.
Lenta.ru 07:16
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Общество
Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома
Правительство РФ выделит на поддержку автопрома, в том числе на закупку машин скорой помощи, льготное автокредитование и лизинг 25 млрд рублей.
Автоновости дня 21 мая в 06:16
Общество
В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу
Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
RT на русском 04:05
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
Происшествия
Воронцов стал фигурантом еще одного дела
Вести.Ru 09:37
Общество
В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
Здоровье
В Ивановской области ожидается рост выявленных случаев коронавируса
Ожидается рост числа выявленных случаев, поскольку очень много тестов на проверке в лабораториях.
Частник.Ru вчера в 05:20
Гаджеты
Корпус Lian Li O11 Dynamic Special Edition выйдет тиражом 2000 штук
Компания Lian Li в партнёрстве с сообществом PCMR (PC Master Race) анонсировала корпус O11 Dynamic Special Edition для игрового настольного компьютера: новинка будет выпущена ограниченной серией в количестве 2000 штук.
3DNews 05:04
Энергетика
Sohu оценило решение России сформировать стратегические запасы нефти
Россия придумала хитрый трюк, как сформировать стратегические запасы нефти и обеспечить свою энергетическую безопасность в будущем, об этом пишут китайские СМИ.
ФАН вчера в 04:29
Экономика
ЦБ допустил расширение условий по «каникулам» для автокредитов
Банк России допускает возможность расширения условий для предоставления кредитных каникул по автомобильным кредитам.
Известия вчера в 07:36
Кино
Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры»
REGNUM вчера в 15:03
Политика
Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов России
«Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — заявила она, отказавшись называть конкретные субъекты.
Lenta.ru вчера в 15:50
Общество
Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
Live24 вчера в 01:50
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
Политика
Путин запретил избираться с судимостью за преступления средней тяжести
Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах.
РБК 09:52
Здоровье
Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что совпадение плато и пика смертности объясняется законами эпидемиологии.
News.ru вчера в 19:46
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом
Газета.Ru вчера в 16:48