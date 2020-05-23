Самолет Airbus A320 за несколько минут до посадки упал в жилом районе рядом с международным аэропортом Карачи. На борту судна были 91 пассажир и семь членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 97 человек.

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о трагедии

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