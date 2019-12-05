Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента страны Дональда Трампа имеется повод для его импичмента, сообщает телеканал CNN.

Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа

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