Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа

Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента страны Дональда Трампа имеется повод для его импичмента, сообщает телеканал CNN.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глава комитета Палаты представителей США нашел в конституции решение для Трампа

Интерфакс19:51

Судебный комитет нашел в действиях Трампа основания для импичмента

РБК19:18

Судебный комитет Конгресса США подтвердил наличие оснований для импичмента Трампа

Росбалт19:59

Глава комитета конгресса заявил о наличии базы для импичмента Трампа

RT на русском19:18

В Конгрессе США сочли доказанной обоснованность импичмента Трампа

Взгляд.ру19:29

Белый дом прокомментировал слушания по импичменту в судебном комитете

РИА Новости19:47

Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента

Эхо Москвы19:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Армия и оружие

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

На Ближний Восток могут направить еще 14 тысяч военных США, если это решение одобрит администрация главы страны Дональда Трампа.
Газета.Ru 19:26
Здоровье

Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине

Сотрудники прокуратуры, управления Росдравнадзора и минздрава Сахалинской области организовали проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств.
РБК 20:00
Шоу-бизнес

Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными

Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
ИнфоСМИ 11:39
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции

Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Вечерний курьер 10:54
Политика

Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Lenta.ru 15:55
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Газета.Ru 19:35
Происшествия

В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом

RT на русском 17:58
Армия и оружие

Эксперты рассказали, как будет выглядеть шестое поколение истребителей

Эксперты рассказали, как будут выглядеть новые боевые машины.
ФАН 19:49
Спорт

РУСАДА предложило создать рабочую группу по восстановлению ВФЛА

Российское антидопинговое агентство предложило сформировать международную рабочую группу по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, говорится в документе, поступившем в распоряжение ТАСС.
Коммерсантъ 16:15
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 17:27
Происшествия

Председателя ОНК Якутии арестовали по подозрению во взяточничестве

"Марина Семенова, председатель ОНК, арестована и сейчас находится в изоляторе временного содержания по подозрению во взяточничестве", - сказал источник.
ТАСС 07:54
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Космос

Ученый обозначил вероятность столкновения с Землей астероида

Телеканал 360° 16:07
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС 16:27
Футбол

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Pravda.Ru 10:16
Кино

В Москву приедет Венсан Кассель

Что касается самого Касселя, то и он, конечно, человек особенный - в ином смысле этого слова.
Новые Известия вчера в 08:46
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Общество

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости 05:19
Политика

Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

РБК 15:47
Политика

В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
RT на русском 03:03
Шоу-бизнес

Певцов в образе Сталина снова призвал Познера покинуть Россию

Российский актер Дмитрий Певцов снова обратился к журналисту Владимиру Познеру с предложением уехать из России.
Национальная служба новостей 07:04
Технологии

NVIDIA: две трети прибыли идут от видеокарт с рейтрейсингом

На ежегодной технологической конференции Credit Suisse финансовый директор компании NVIDIA Колетт Кресс заявила, что на данный момент выручка NVIDIA на две трети определяется видеокартами семейства GeForce RTX.
Игромания.ру 17:46
Экономика

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
REGNUM вчера в 14:10
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости 07:35
Футбол

«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
RT на русском 14:53
Происшествия

Капитан «Амура» попал в больницу после нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу после нападения в Хабаровске.
Газета.Ru 02 декабря в 07:45
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 станет одним из первых смартфонов с Snapdragon 865

News.ru 05:01
Футбол

В Петербурге осудили обматерившего Дзюбу фаната «Спартака»

Российская газета 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное