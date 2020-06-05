Коронавирус

Live24Live24Вызывающие из-за коронавируса тревогу регионы назвал Минздрав

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» назвал регионы, которые вызывают наибольшее волнение из-за пандемии коронавируса. По его словам, самые большие опасения вызывают Забайкальский край и Северная Осетия.
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Мурашко назвал вызывающие тревогу из-за коронавируса регионы

РБКвчера в 16:12

Минздрав назвал регионы, вызывающие из-за коронавируса тревогу

Московский Комсомолецвчера в 16:09

Мурашко назвал регионы, вызывающие тревогу по ситуации с COVID-19

ТК Звездавчера в 14:22

Министр Мурашко проанализировал ситуацию с пандемией в регионах

Российская газетавчера в 15:06

Минздрав признал Забайкалье и Северную Осетию проблемными по COVID-19

News.ruвчера в 15:05

Мурашко: ситуация с коронавирусом в Северной Осетии и Забайкалье вызывает тревогу

Коммерсантъвчера в 15:27

В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 14:08
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Футбол

Выступивший против сокращения зарплат футболист ответил критикам

Ранее игрок выступил против сокращения зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:26
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Общество

США могли скрыть крупную утечку фтора с базы ВВС на Окинаве

В водоемах рядом с базой ВВС США на южном японском острове Окинава в 2018 году было зафиксировано превышение норм содержания токсичных фторорганических соединений, заявило агентство Kyodo.
Московский Комсомолец вчера в 23:46
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Религия

Православные христиане отмечают родительскую субботу

Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
REGNUM 00:54
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 04 июня в 10:18
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК 04 июня в 11:57
1,6K
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 04 июня в 16:53
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости вчера в 05:44
1,9K
Культура

Художник изобразил Сейлор Мун в стиле Cyberpunk 2077

Латвийский художник Vintem нарисовал арт с Сейлор Мун в стиле Cyberpunk 2077. Работу он опубликовал в своем профиле на ArtStation.
CyberSport.ru вчера в 10:24
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
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Космос

В США назначили дату запуска марсохода Perseverance

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае российским транспортным самолётом Ан-124−100 «Руслан» на космодром ВВС США на мысе Канаверал была доставлена первая ступень ракеты-носителя Atlas V для запуска миссии «Марс-2020».
REGNUM 00:44
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира

Американский журнал Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд мира.
Коммерсантъ 04 июня в 10:44
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Известия вчера в 09:50
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

«В последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей», — говорится в пресс-релизе.
BFM.ru 00:28
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com 04 июня в 10:05
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассказала о первой ссоре с новым возлюбленным

В одном из своих последних интервью Катя Варнава честно созналась, что у неё уже есть новый молодой человек.
Bimru.ru вчера в 09:50
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Общество

На Кубани с 6 июня откроют парки и набережные

С 6 июня открываются набережные, прогулочные и пешеходные зоны в парках и скверах.
Свободные Медиа 04 июня в 06:41
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Здоровье

В Тольятти вернут ряд ограничений по коронавирусу

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу провел выездное заседание регионального оперштаба в Тольятти, чтобы на месте разобраться с эпидемиологической ситуацией в городе.
РИА Новости вчера в 10:14
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Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

Горьковский автомобильный завод может выпустить новую «Волгу» на основе чешской Skoda Octavia A8.
Телеканал 360° вчера в 08:38
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости вчера в 16:03
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Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Коммерсантъ вчера в 17:54
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Происшествия

В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

Талдыкорган, Казахстан, 6 июня 2020, 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 произошло зарегистрированы в Алма-Атинской области Казахстана 6 июня, сообщает пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.
REGNUM вчера в 21:50
Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
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Общество

Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года

Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru 04 июня в 12:07
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Гаджеты

Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone

Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.
Деловое.ТВ вчера в 05:12
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Шоу-бизнес

Сильно похудевший Боярский рассказал о своем самочувствии

Вечерний курьер 03 июня в 11:17
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Как работают Яндекс.Новости?
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