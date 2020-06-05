Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» назвал регионы, которые вызывают наибольшее волнение из-за пандемии коронавируса. По его словам, самые большие опасения вызывают Забайкальский край и Северная Осетия.

Общество США могли скрыть крупную утечку фтора с базы ВВС на Окинаве В водоемах рядом с базой ВВС США на южном японском острове Окинава в 2018 году было зафиксировано превышение норм содержания токсичных фторорганических соединений, заявило агентство Kyodo.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 721

Религия Православные христиане отмечают родительскую субботу Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 68

Общество В Москве ввели новый тип пропусков Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии. 1,6K

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 161

Культура Художник изобразил Сейлор Мун в стиле Cyberpunk 2077 Латвийский художник Vintem нарисовал арт с Сейлор Мун в стиле Cyberpunk 2077. Работу он опубликовал в своем профиле на ArtStation.

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 587

Политика Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних. 3,5K

Космос В США назначили дату запуска марсохода Perseverance Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае российским транспортным самолётом Ан-124−100 «Руслан» на космодром ВВС США на мысе Канаверал была доставлена первая ступень ракеты-носителя Atlas V для запуска миссии «Марс-2020».

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» «В последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей», — говорится в пресс-релизе. 212

Технологии Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается. 337

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,4K

Здоровье В Тольятти вернут ряд ограничений по коронавирусу Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу провел выездное заседание регионального оперштаба в Тольятти, чтобы на месте разобраться с эпидемиологической ситуацией в городе. 10

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,6K

Происшествия В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 Талдыкорган, Казахстан, 6 июня 2020, 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 произошло зарегистрированы в Алма-Атинской области Казахстана 6 июня, сообщает пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.

Политика В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 268