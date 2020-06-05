Коронавирус
Live24Вызывающие из-за коронавируса тревогу регионы назвал Минздрав
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» назвал регионы, которые вызывают наибольшее волнение из-за пандемии коронавируса. По его словам, самые большие опасения вызывают Забайкальский край и Северная Осетия.
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Мурашко: ситуация с коронавирусом в Северной Осетии и Забайкалье вызывает тревогу
Коммерсантъвчера в 15:27
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Футбол
Выступивший против сокращения зарплат футболист ответил критикам
Ранее игрок выступил против сокращения зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
США могли скрыть крупную утечку фтора с базы ВВС на Окинаве
В водоемах рядом с базой ВВС США на южном японском острове Окинава в 2018 году было зафиксировано превышение норм содержания токсичных фторорганических соединений, заявило агентство Kyodo.
Московский Комсомолец вчера в 23:46
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Религия
Православные христиане отмечают родительскую субботу
Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
REGNUM 00:54
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 04 июня в 10:18
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК 04 июня в 11:57
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 04 июня в 16:53
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости вчера в 05:44
Культура
Художник изобразил Сейлор Мун в стиле Cyberpunk 2077
Латвийский художник Vintem нарисовал арт с Сейлор Мун в стиле Cyberpunk 2077. Работу он опубликовал в своем профиле на ArtStation.
CyberSport.ru вчера в 10:24
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
Космос
В США назначили дату запуска марсохода Perseverance
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае российским транспортным самолётом Ан-124−100 «Руслан» на космодром ВВС США на мысе Канаверал была доставлена первая ступень ракеты-носителя Atlas V для запуска миссии «Марс-2020».
REGNUM 00:44
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира
Американский журнал Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд мира.
Коммерсантъ 04 июня в 10:44
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Известия вчера в 09:50
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
«В последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей», — говорится в пресс-релизе.
BFM.ru 00:28
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com 04 июня в 10:05
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала о первой ссоре с новым возлюбленным
В одном из своих последних интервью Катя Варнава честно созналась, что у неё уже есть новый молодой человек.
Bimru.ru вчера в 09:50
Общество
На Кубани с 6 июня откроют парки и набережные
С 6 июня открываются набережные, прогулочные и пешеходные зоны в парках и скверах.
Свободные Медиа 04 июня в 06:41
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Здоровье
В Тольятти вернут ряд ограничений по коронавирусу
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу провел выездное заседание регионального оперштаба в Тольятти, чтобы на месте разобраться с эпидемиологической ситуацией в городе.
РИА Новости вчера в 10:14
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
Горьковский автомобильный завод может выпустить новую «Волгу» на основе чешской Skoda Octavia A8.
Телеканал 360° вчера в 08:38
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости вчера в 16:03
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Коммерсантъ вчера в 17:54
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Происшествия
В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2
Талдыкорган, Казахстан, 6 июня 2020, 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 произошло зарегистрированы в Алма-Атинской области Казахстана 6 июня, сообщает пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.
REGNUM вчера в 21:50
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года
Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru 04 июня в 12:07
Гаджеты
Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone
Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.
Деловое.ТВ вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Сильно похудевший Боярский рассказал о своем самочувствии
Вечерний курьер 03 июня в 11:17