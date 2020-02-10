Культура

ИзвестияИзвестияРеакция Билли Айлиш на премии «Оскар» стала мемом

2 фото
Реакция певицы Билли Айлиш на выступление актрис и комедианток Кристен Уиг и Майи Рудольф насмешила пользователей соцсетей. Всего за несколько минут выражение лица Айлиш превратилось в интернет-мем.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Реакция Билли Айлиш на премии «Оскар» стала мемом

Известия22:20

Взгляд Билли Айлиш на церемонии вручения «Оскар» стал мемом

РЕН ТВ21:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Кино

В Голливуде началась церемония вручения премии «Оскар»

РИА Новости 20:07
Общество

Раскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов

По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег.
REGNUM 22:16
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 13:40
Футбол

Три голевые передачи Месси помогли «Барселоне» обыграть «Бетис»

После 23-х туров "Барселона" (49 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. "Бетис" (28) располагается на 13-й строчке.
Газета.Ru 16:57
Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru 07:59
Политика

Соловьев назвал мэра Львова сволочью

Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Lenta.ru 21:37
Общество

Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 20:30
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ 01:48
Шоу-бизнес

Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста

Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
iReactor 10:52
Здоровье

40 медработников заразились коронавирусом в одной из больниц Уханя

В одной из больниц Уханя 40 медработников заразились новым китайским коронавирусом.
Вечерний курьер 08:44
Спорт

Украинских гимнасток раскритиковали за выступление в России

Пользователи социальных сетей из Украины раскритиковали выступление своих гимнасток на турнире в России.
iReactor 16:49
Политика

В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии

Норвежские власти ведут противоречивую политику в отношении российских ученых на архипелаге Шпицберген.
РИА Новости 17:03
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости 15:29
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Авто

Названы самые продаваемые в январе в России кроссоверы

Названы самые популярные на российском рынке в январе кроссоверы. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство Автостат на своем сайте.
МонаВиста вчера в 06:17
Экономика

В России повысят порог индивидуальных инвестиционных счетов

Россияне смогут пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа до 2,5 млн рублей ежегодно.
Известия 12:30
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru 15:55
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском 17:10
Политика

Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
Известия вчера в 16:57
Происшествия

В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин

По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.
Известия вчера в 23:14
Футбол

Легионер «Зенита» предпочел жизнь в России Италии

Полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони предпочел жизнь в России Италии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru 22:20
Происшествия

На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека

Такси на большой скорости врезалось в идущую перед ней фуру, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.
Российская газета 05:13
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.
Спорт-Экспресс 12:06
Космос

Запуск грузовика Cygnus на МКС отменили за две минуты до старта

Старт американской ракеты Antares, которая должна была вывести на орбиту грузовой корабль Cygnus с оборудованием для Международной космической станции (МКС), отложили в прямом эфире телепрограммы NASA.
Ридус 18:12
Кино

Спродюсированный компанией Обамы фильм получил «Оскар»

РИА Новости 21:29
Хоккей

Гол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»

"Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 20:45
Происшествия

В МВД назвали причину массовых беспорядков на юге Казахстана

ТК Звезда 04:22
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 13:10
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Общество

Минтранс счел невозможным увеличить срок запрета на шипованную резину

В министерстве транспорта России рассказали о невозможности увеличения срока запрета использования шипованной резины для автомобилистов.
Известия 21:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком, рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кристен Уиг
Американская актриса
Американская актриса, комедиантка, сценаристка и продюсер. Наиболее известна по работе в скетч-шоу «Субботним вечером в прямом эфире», а также по ролям в фильмах «Девичник в Вегасе», «Марсианин» и «Охотники за привидениями». В её послужном списке 12 кинопремий и 68 номинаций на различные кинопремии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное