Общество

АБНАБНВзлом Twitter-аккаунтов знаменитостей будет расследовать ФБР

Случаем со взломом целого ряда аккаунтов знаменитостей в Twitter заинтересовалось Федеральное бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение бюро в Сан-Франциско.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ФБР расследует взлом профилей звезд в Twitter

Газета.Ruвчера в 16:36

В США началось расследование взлома аккаунтов миллиардеров и знаменитостей в Twitter

Взгляд.рувчера в 13:46

ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter

ПРАЙМ15 июля в 20:14

Reuters: ФБР расследует взлом аккаунтов крупных компаний и знаменитостей в Twitter

ТАССвчера в 12:48

ФБР посоветовало пользователям Twitter не отправлять деньги взломщикам популярных аккаунтов

Росбалт15 июля в 23:40

ФБР отреагировало на взлом Twitter-аккаунтов известных людей

Известия15 июля в 22:04

Reuters: ФБР расследует взлом аккаунтов знаменитостей в Twitter

Коммерсантъвчера в 13:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Футбол

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу

RT на русском вчера в 16:58
1
Общество

Эксперт: Российские регионы прошли пик эпидемии коронавируса

Все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Российская газета 00:14
32
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

РБК вчера в 22:09
3
Политика

Титов опроверг информацию о выдвижении Шнурова в Госдуму в 2021 году

ЗакC.Ру вчера в 10:55
90
Происшествия

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru вчера в 14:39
357
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
2K
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
4,1K
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
422
Общество

Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины

Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru вчера в 05:14
1,2K
Авто

Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России

С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru вчера в 00:39
49
Космос

Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной

РИА Новости 14 июля в 11:33
Религия

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
59
Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
71
Культура

Композитору Алексею Рыбникову исполнилось 75 лет

День рождения у композитора, чью музыку к фильмам и спектаклям знают и любят сразу несколько поколений.
Первый канал 00:06
Гаджеты

Apple выпустила новую версию iOS 13.6

Как сообщает ToDay News Ufa, пользователи Apple могут установить новые обновления iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ToDay News Ufa 15 июля в 16:03
7
Энергетика

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ вчера в 13:52
4K
Общество

Реаниматолог призвал екатеринбуржцев соблюдать самоизоляцию

Екатеринбуржец Дмитрий Горчаков на своей странице в Facebook опубликовал сообщение своего знакомого реаниматолога, который просит уральцев соблюдать самоизоляцию.
Уральский меридиан вчера в 12:09
88
Армия и оружие

Пентагон сообщил об испытаниях «супер-пупер» ракеты

Военные впервые подтвердили, что ракета, названная Трампом «супер-пупер» ракетой, во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз.
РБК вчера в 21:38
237
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
146
Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
1,2K
Культура

Калининградцы нашли в сериале «Андреевский флаг» минимум девять ляпов

Жители региона нашли в фильме минимум девять ляпов, пишет "Комсомольская правда — Калининград" в четверг, 16 июля.
Клопс вчера в 16:44
Общество

Ученый оценил демографические последствия пандемии в России

Прирост смертей, вызванных COVID-19, не приведет к демографическому кризису в России, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости 00:11
Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Известия вчера в 16:07
2,6K
Футбол

Гончаренко: «ЦСКА был ближе к победе, чем „Локомотив“»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ.
Бомбардир.ру вчера в 15:59
Армия и оружие

Китайская пресса: Польша сама втягивает себя в бурю противостояния США и России

В китайской прессе реагируют на польское предложение к США о размещении существенной части выводимого из Германии американского военного контингента.
Военное обозрение вчера в 23:46
Армия и оружие

Военный эксперт объяснил укрепление НАТО в Норвегии

Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил «Царьграду», зачем Североатлантический Альянс укрепляет свои позиции в Норвегии.
Телеканал 360° вчера в 04:01
Общество

Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti

Игромания.ру вчера в 10:19
6
Технологии

«Норникель» пригласил академиков РАН исследовать экологию Таймыра

Потанин, комментируя начало исследования, добавил, что в настоящее время "Норникель" понимает необходимость изучения арктических регионов.
Inkazan вчера в 10:05
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
15
Гаджеты

Компания Xiaomi представила компактную телеприставку за 40 евро

Goroday.ru вчера в 17:23
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное