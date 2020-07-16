Общество

АБНАБНВзлом Twitter-аккаунтов знаменитостей будет расследовать ФБР

Случаем со взломом целого ряда аккаунтов знаменитостей в Twitter заинтересовалось Федеральное бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение бюро в Сан-Франциско.
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