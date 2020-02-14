Экономика

ИзвестияИзвестияВзносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
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Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
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День для голосования по изменениям в Конституцию России будет выбираться таким образом, чтобы гражданам было удобно принять в нём участие, заявил 13 февраля сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны Андрей Клишас.
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Соратник самого успешного инвестора в мире обвинил китайцев в тупости

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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

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Два автомобиля, которые ехали по реке Амур в Хабаровском крае, провалились под лед, передает сайт ГУ МЧС России по региону.
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Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

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Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ

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