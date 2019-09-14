Экономика
ИзвестияВзносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%
Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Происшествия
В Бангкоке задержали открывшего стрельбу мужчину
В Бангкоке полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в центре города, передает газета Khaosod.
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Политика
Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности
Происшествия
В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Происшествия
В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски
ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении действия военного соглашения
Соглашение о статусе иностранных вооруженных сил (Visiting Forces Agreement) было подписано в 1998 году и регулировало правила въезда и пребывания американских военных на территории Филиппин, а также проведение совместных учений на территории страны.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали ребенка на фото в роддоме
Социальные сети взорвались от восторженных поклонников. Они единогласно желали счастья и здоровья семье и малышке.
Гаджеты
Samsung представила новый смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip
Южнокорейская корпорация Samsung представила новый складной смартфон, который получил название Galaxy Z Flip.
Политика
Путин согласился прописать в Конституции индексацию зарплат
Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы включить в Конституцию положение об индексации заработной платы и социальных выплат.
Политика
Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США
Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Хоккей
Шайба и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу, сделал результативную передачу и реализовал послематчевый буллит в выездном матче с «Миннесотой Уайлд».
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Общество
Минпромторг выступил против запрета на посылки из Китая
Минпромторг России выступает против запрета на пересылку товаров из Китая.
Культура
Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Общество
В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С
Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Космос
На МКС проведут эксперименты для российских вузов
На борту МКС проведут эксперименты для российских высших учебных заведений, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрея Диваева.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Гаджеты
Что умеют «умные» часы Huawei Watch GT 2
В России с 14 февраля начнут продавать премиальную версию смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Устройство получило от производителя керамический безель, защитное 3D-стекло Corning Gorilla Glass, а также новые циферблаты.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Перед гостями счастливая невеста предстала в роскошном свадебном платье Zuhair Murad стоимостью в 10 миллионов рублей.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Гаджеты
Pro-версия смартфона OPPO Find X2 засветилась в Geekbench
Смартфон Find X2 Pro сможет работать в 5G-сетях. Как и модель Find X2, он получит дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Армия и оружие