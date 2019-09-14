Экономика

ИзвестияИзвестияВзносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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В России выросли взносы за капремонт

URA.Ruвчера в 19:38

В России на 10% выросла стоимость капремонта домов

REGNUMвчера в 20:35

Взносы на капремонт в России выросли в среднем на 6%

РЕН ТВвчера в 20:22

Взносы за капремонт увеличились в среднем на 6-10%

Телеканал 360°вчера в 19:54

Взносы на капремонт возросли более чем на 6% в 2019 году

РБКвчера в 21:37

«Известия»: в 2019 году взносы за капремонт выросли более чем на 6-10%

ТАССвчера в 19:28

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известиявчера в 18:23
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Происшествия

В Бангкоке задержали открывшего стрельбу мужчину

В Бангкоке полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в центре города, передает газета Khaosod.
РБК 00:03
Политика

Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
REGNUM вчера в 12:33
Происшествия

Один из пострадавших при коротком замыкании на заводе на Урале умер

ТАСС вчера в 23:42
Политика

Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Газета.Ru вчера в 03:19
Политика

Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности

Lenta.ru вчера в 05:55
Происшествия

В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
RT на русском вчера в 23:58
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Lenta.ru 00:01
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия вчера в 17:02
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru вчера в 17:28
Происшествия

В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски

ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 23:49
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Политика

Филиппины сообщили США о расторжении действия военного соглашения

Соглашение о статусе иностранных вооруженных сил (Visiting Forces Agreement) было подписано в 1998 году и регулировало правила въезда и пребывания американских военных на территории Филиппин, а также проведение совместных учений на территории страны.
Комсомольская правда 11 февраля в 04:49
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали ребенка на фото в роддоме

Социальные сети взорвались от восторженных поклонников. Они единогласно желали счастья и здоровья семье и малышке.
КМВ Новости вчера в 14:25
Гаджеты

Samsung представила новый смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip

Южнокорейская корпорация Samsung представила новый складной смартфон, который получил название Galaxy Z Flip.
АБН 12 февраля в 05:38
Политика

Путин согласился прописать в Конституции индексацию зарплат

Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы включить в Конституцию положение об индексации заработной платы и социальных выплат.
Ведомости вчера в 07:49
Политика

Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США

Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Вести.Ru вчера в 00:45
Хоккей

Шайба и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу, сделал результативную передачу и реализовал послематчевый буллит в выездном матче с «Миннесотой Уайлд».
РБК 00:39
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия вчера в 22:32
Общество

Минпромторг выступил против запрета на посылки из Китая

Минпромторг России выступает против запрета на пересылку товаров из Китая.
Ведомости вчера в 23:54
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Lenta.ru вчера в 20:43
Общество

В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С

Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru 12 февраля в 05:09
Космос

На МКС проведут эксперименты для российских вузов

На борту МКС проведут эксперименты для российских высших учебных заведений, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрея Диваева.
РЕН ТВ вчера в 23:28
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости вчера в 19:07
Гаджеты

Что умеют «умные» часы Huawei Watch GT 2

В России с 14 февраля начнут продавать премиальную версию смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Устройство получило от производителя керамический безель, защитное 3D-стекло Corning Gorilla Glass, а также новые циферблаты.
Что происходит вчера в 07:45
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Перед гостями счастливая невеста предстала в роскошном свадебном платье Zuhair Murad стоимостью в 10 миллионов рублей.
Shraibikus News вчера в 16:26
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Инфорос 12 февраля в 03:19
Гаджеты

Pro-версия смартфона OPPO Find X2 засветилась в Geekbench

Смартфон Find X2 Pro сможет работать в 5G-сетях. Как и модель Find X2, он получит дисплей с частотой обновления 120 Гц.
3DNews вчера в 07:02
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

REGNUM вчера в 17:35
Как работают Яндекс.Новости?
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