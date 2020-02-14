Экономика

РБКРБКВзносы на капремонт возросли более чем на 6% в 2019 году

Взносы на капитальный ремонт в России в 2019 году увеличились на 6–10%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
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Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
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Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

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В России увеличились взносы на капитальный ремонт

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Известия13 февраля в 18:23

Взносы за капремонт увеличились в среднем на 6-10%

Телеканал 360°13 февраля в 19:54

В России выросли взносы за капремонт

URA.Ru13 февраля в 19:38

«Известия»: в 2019 году взносы за капремонт выросли более чем на 6-10%

ТАСС13 февраля в 19:28

Чукотка отличилась по взносам в Фонд капремонта жилья

REGNUM13 февраля в 23:26
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