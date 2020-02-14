Экономика
Вестник КавказаВзносы на капремонт выросли в России на 10%
Средний минимальный взнос за капремонт менее чем за год в 2019 году вырос почти на 10,5% - 8,49 руб за кв метр. Разные регионы повышают тарифы в разное время. В 2020 году взносы уже были повышены в 54 субъектах, пишет "Лента.ру".
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с чего всё началось
Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».Известия13 февраля в 16:01
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