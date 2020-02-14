Экономика

Вестник КавказаВестник КавказаВзносы на капремонт выросли в России на 10%

Средний минимальный взнос за капремонт менее чем за год в 2019 году вырос почти на 10,5% - 8,49 руб за кв метр. Разные регионы повышают тарифы в разное время. В 2020 году взносы уже были повышены в 54 субъектах, пишет "Лента.ру".
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с чего всё началось

Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
Известия13 февраля в 16:01

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Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

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Российская газета13 февраля в 23:55

«Известия»: в 2019 году взносы за капремонт выросли более чем на 6-10%

ТАСС13 февраля в 19:28

Взносы за капремонт увеличились в среднем на 6-10%

Телеканал 360°13 февраля в 19:54

В России выросли взносы за капремонт

URA.Ru13 февраля в 19:38

В России на 10% выросла стоимость капремонта домов

REGNUM13 февраля в 20:35

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известия13 февраля в 18:23
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