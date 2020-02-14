Экономика
Lenta.ruВ России увеличились взносы на капитальный ремонт
В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
Читать в источнике
Оценить501
с чего всё началось
Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».Известия13 февраля в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Происшествия
На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом
В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
Культура
Детектив НТВ «Рикошет» покажут в Каннах
В этом году одним из 12 проектов, которые будут представлены 29 марта в Каннах, стал остросюжетный детектив телеканала НТВ «Рикошет».
Политика
Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
Политика
План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
Армия и оружие
Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Технологии
Представлен мобильный телефон с дисковым номеронабирателем
Создан мобильник с дисковым номеронабирателем.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Гаджеты
Honor 8X в Европе получил Android 10 с EMUI 10
Специалисты компании Huawei выпустили глобальную стабильную версию EMUI 10 для Honor 8X еще в прошлом месяце.
Политика
Скабеева назвала «украинским феноменом» правление Зеленского
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Здоровье
Названы сладости, которые не навредят при диабете
Напомним, что ранее эксперты назвали состояние, которое повышает риск возникновения диабета в шесть раз.
Шоу-бизнес
В Сети появились фото Семенович без прикрас
Кадры без прикрас «НеМалахов» назвал «Семенович без фильтров».
Шоу-бизнес
В Сети появилось уникальное фото Аллегровой без парика
В Сети появились уникальные снимки известной российской певицы Ирины Аллегровой, на которых можно увидеть ее настоящие волосы.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Армия и оружие
Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Технологии
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Источник изображения: NVIDIA Генеральный директор компании начал со слов о том, что масштабирование производительности современных центральных процессоров значительно замедлилось, и причины этого явления носят не маркетинговый, а физический характер.
Общество
Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Фигурное катание
Фигуристы Попова и Мозгов решили завершить карьеру
Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, приняли решение завершить спортивную карьеру.
Происшествия
Худрука театра «Лицедеи» выпустили под подписку
Директора, художественного руководителя и актера театра "Лицедеи" Виктора Соловьева, который был задержан в Санкт-Петербурге после совершенного им ДТП в пьяном виде, отпустили под подписку о невыезде.
Политика
Поклонская призвала Зеленского перестать заглядываться на Крым
Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо выборов следует провести общеукраинский референдум, чтобы поинтересоваться у своего народа, как дальше существовать стране, и перестать заглядываться на Крым.
Космос
Астрономы обнаружили потенциально опасные околоземные объекты
Исследователи надеются, что в будущем искусственную нейронную сеть можно будет использовать для обнаружения потенциально опасных объектов.