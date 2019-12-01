Экономика
Live24Взносы по гарантированным пенсионным планам хотят привязать к МРОТ
Планируется, что граждане будут создавать его самостоятельно в рамках пенсионного страхования. Как сообщает издание «Коммерсант», минимальный взнос в ГПП планируется установить в размере 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Минфин может привязать взносы по пенсионным планам к МРОТ Минимальный взнос по гарантированному пенсионному плану (ГПП) может составить 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).Коммерсантъ25 декабря в 17:42
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Минимальный взнос по пенсионному плану может составить 1% от МРОТ - Ъ
Аргументы и Факты26 декабря в 02:37
Минфин поддержал минимальный размер взноса по гарантированному пенсионному плану
Интерфакс25 декабря в 20:07
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