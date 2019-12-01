Минфин может привязать взносы по пенсионным планам к МРОТ Минимальный взнос по гарантированному пенсионному плану (ГПП) может составить 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).

с чего всё началось

Планируется, что граждане будут создавать его самостоятельно в рамках пенсионного страхования. Как сообщает издание «Коммерсант», минимальный взнос в ГПП планируется установить в размере 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Взносы по гарантированным пенсионным планам хотят привязать к МРОТ

Политика Президент Черногории подписал закон о церквях Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о церквях, против которого выступала Сербская православная церковь и граждане страны.

Единоборства Федор Емельяненко нокаутировал Джексона в бою турнира Bellator 237 Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко на совместном турнире Bellator и Rizin в японском городе Сайтама уже в первом раунде нокаутировал американца Куинтона Джексона в одном из своих последних боев в карьере.

Шоу-бизнес Ольга Бузова подтвердила, что живет вместе с Давидом Манукяном Бузова намекнула, что в том числе и в связи с новым романом ей пришлось отвергнуть всех мужчин участников шоу «План Б». Ранее эксперт по жестам рассказал о связи Ольги Бузовой и Давида Манукяна.

Общество Роспотребнадзор напомнил правила возврата билетов на мероприятия Если возврат происходит по инициативе покупателя, за 10 дней до мероприятия он может получить полную стоимость билета.

Политика Польский журналист прокомментировал слова Путина о после Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.

Политика Познер охарактеризовал окружение Путина Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.

Общество «Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток "Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.

Шоу-бизнес Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.