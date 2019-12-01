Экономика

Live24Live24Взносы по гарантированным пенсионным планам хотят привязать к МРОТ

Планируется, что граждане будут создавать его самостоятельно в рамках пенсионного страхования. Как сообщает издание «Коммерсант», минимальный взнос в ГПП планируется установить в размере 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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с чего всё началось

Минфин может привязать взносы по пенсионным планам к МРОТ

Минфин может привязать взносы по пенсионным планам к МРОТ Минимальный взнос по гарантированному пенсионному плану (ГПП) может составить 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Коммерсантъ25 декабря в 17:42

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«Ъ»: минимальный взнос по пенсионным планам может составить 1% от МРОТ

ТАСС26 декабря в 00:59

Взносы по пенсионным планам могут привязать к МРОТ

ФедералПресс26 декабря в 01:57

Минимальный взнос по пенсионному плану будет зависеть от МРОТ

News.ru26 декабря в 01:35

Минимальный взнос по пенсионному плану может составить 1% от МРОТ - Ъ

Аргументы и Факты26 декабря в 02:37

Минфин России определился с минимальным взносом по пенсионному плану

REGNUM25 декабря в 21:57

Минфин поддержал минимальный размер взноса по гарантированному пенсионному плану

Интерфакс25 декабря в 20:07

Приостановка без остановки

Коммерсантъ25 декабря в 17:42
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