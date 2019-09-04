Экономика

ИзвестияИзвестияВзносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Страховые взносы могут поднять до 31 процента

Время Бухгалтера02:36

В России могут увеличить нагрузку на работодателей, чтобы создать пенсионное страхование

Комсомольская правда02:19

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить

Известиявчера в 18:15

Работодателей заставят оплачивать уход за пожилыми россиянами

AmurMedia.ruвчера в 20:40

Взносы работодателей во внебюджетные фонды предложили увеличить

РЕН ТВвчера в 18:52

Работодателям увеличат отчисления во внебюджетные фонды из-за «несамостоятельных» пенсионеров

Южный Федеральныйвчера в 21:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:57, Вашингтон
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Говорить о реальном переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета 02:51
Политика

Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
РБК 02:14
Происшествия

В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси

Вести.Ru 01:25
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Происшествия

В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25

Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 09:48
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Экономика

Индекс производственной активности США упал ниже 50 пунктов

Фондовые рынки в США начали сентябрь с обвала котировок. Инвесторов обеспокоил индекс деловой активности ISM в производственном секторе США.
РБК 01:58
Энергетика

Якутский газ перегонят на спирт

Господин Тао заметил, что «потребуется некоторое время, чтобы добыча газа в Западной Якутии достигла 20 млрд кубометров», и на первом этапе мощность производства метанола составит 7,2–10,8 млн тонн в год в зависимости от количества сырья.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Транспорт

Беспилотные грузовые автоперевозки в России начнутся через 2-3 года

Беспилотные грузовые перевозки с участием автономных российских грузовиков начнутся в России через 2-3 года, рассказал генеральный директор «Национальных телематических систем» (НТС) Алексей Нащекин в рамках ВЭФ-2019.
Rambler News Service 02:16
Здоровье

В России закуплены 10 тысяч упаковок незарегистрированного «Фризиума»

Московский эндокринный завод закупил около 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России препарата «Фризиум».
RT на русском вчера в 22:22
Происшествия

В ДТП с автобусом под Волгоградом погиб один человек

Легковушка и автобус столкнулись утром в среду под Волгоградом, погиб один человек, шестеро получили ранения.
ТАСС 00:47
Культура

В Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников» КВН

3 сентября впервые в Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников» победителей Высшей лиги КВН разных лет, сообщает ЕТВ.
ТагилСити.ру 00:25
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

RT на русском 02 сентября в 14:40
Политика

Пентагон выделил деньги на стену у границы с Мексикой

Средства в размере $3,6 млрд на строительство стены на американо-мексиканской границе разрешил выделить Пентагон, передаёт CNN.
REGNUM вчера в 21:22
Авто

Официально представлен Nissan Juke нового поколения

Компания Nissan представила одну из долгожданных новинок - кроссовер Juke нового поколения.
За рулем Кубань вчера в 12:16
Общество

Запашный перенес экстренную операцию

Lenta.ru вчера в 20:26
Политика

Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Театры

Московский театр сатиры открывает сезон спектаклем памяти Валентина Плучека

ТАСС вчера в 19:22
Политика

Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду журналистам, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вывести переговоры по мирному договору на новый уровень, сообщает агентство Киодо.
РИА Новости 01:07
Общество

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Интернет

В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием

В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия вчера в 06:27
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru вчера в 07:59
Армия и оружие

ВВС США хотят закупить две установки, копирующие С-300

Портал «Уорзон» сообщил о намерении ВВС США приобрести две транспортно-пусковые установки, которые внешне и по техническим характеристиками напоминают российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2.
Военное дело 00:44
Происшествия

В Турции девочка из России утонула в бассейне

Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости вчера в 12:20
Культура

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Авто

В России стартовали продажи нового грузовика ГАЗ «Садко Next»

«Группа ГАЗ» начала продажи нового полноприводного грузовика «Садко Next».
Автоновости дня вчера в 22:58
Политика

Экс-министр назвал потери Украины из-за блокады Крыма

Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН призвал решить проблему с нехваткой воды в Крыму путем очистки сточных вод.
Национальная служба новостей вчера в 00:16
Происшествия

В Омске школьницу доставили в больницу после падения на нее штукатурки

ТАСС 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное