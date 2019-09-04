Экономика
ИзвестияВзносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
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В России могут увеличить нагрузку на работодателей, чтобы создать пенсионное страхование
Комсомольская правда02:19
Работодателям увеличат отчисления во внебюджетные фонды из-за «несамостоятельных» пенсионеров
Южный Федеральныйвчера в 21:02
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:57, Вашингтон
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Говорить о реальном переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета 02:51
Политика
Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
РБК 02:14
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 09:48
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Экономика
Индекс производственной активности США упал ниже 50 пунктов
Фондовые рынки в США начали сентябрь с обвала котировок. Инвесторов обеспокоил индекс деловой активности ISM в производственном секторе США.
РБК 01:58
Энергетика
Якутский газ перегонят на спирт
Господин Тао заметил, что «потребуется некоторое время, чтобы добыча газа в Западной Якутии достигла 20 млрд кубометров», и на первом этапе мощность производства метанола составит 7,2–10,8 млн тонн в год в зависимости от количества сырья.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Транспорт
Беспилотные грузовые автоперевозки в России начнутся через 2-3 года
Беспилотные грузовые перевозки с участием автономных российских грузовиков начнутся в России через 2-3 года, рассказал генеральный директор «Национальных телематических систем» (НТС) Алексей Нащекин в рамках ВЭФ-2019.
Rambler News Service 02:16
Здоровье
В России закуплены 10 тысяч упаковок незарегистрированного «Фризиума»
Московский эндокринный завод закупил около 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России препарата «Фризиум».
RT на русском вчера в 22:22
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погиб один человек
Легковушка и автобус столкнулись утром в среду под Волгоградом, погиб один человек, шестеро получили ранения.
ТАСС 00:47
Культура
В Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников» КВН
3 сентября впервые в Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников» победителей Высшей лиги КВН разных лет, сообщает ЕТВ.
ТагилСити.ру 00:25
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском 02 сентября в 14:40
Политика
Пентагон выделил деньги на стену у границы с Мексикой
Средства в размере $3,6 млрд на строительство стены на американо-мексиканской границе разрешил выделить Пентагон, передаёт CNN.
REGNUM вчера в 21:22
Авто
Официально представлен Nissan Juke нового поколения
Компания Nissan представила одну из долгожданных новинок - кроссовер Juke нового поколения.
За рулем Кубань вчера в 12:16
Общество
Запашный перенес экстренную операцию
Lenta.ru вчера в 20:26
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Политика
Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду журналистам, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вывести переговоры по мирному договору на новый уровень, сообщает агентство Киодо.
РИА Новости 01:07
Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Интернет
В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием
В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия вчера в 06:27
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Армия и оружие
ВВС США хотят закупить две установки, копирующие С-300
Портал «Уорзон» сообщил о намерении ВВС США приобрести две транспортно-пусковые установки, которые внешне и по техническим характеристиками напоминают российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2.
Военное дело 00:44
Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости вчера в 12:20
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Авто
В России стартовали продажи нового грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» начала продажи нового полноприводного грузовика «Садко Next».
Автоновости дня вчера в 22:58
Политика
Экс-министр назвал потери Украины из-за блокады Крыма
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН призвал решить проблему с нехваткой воды в Крыму путем очистки сточных вод.
Национальная служба новостей вчера в 00:16