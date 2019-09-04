Экономика
ИзвестияВзносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
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Работодателям увеличат отчисления во внебюджетные фонды из-за «несамостоятельных» пенсионеров
Южный Федеральныйвчера в 21:02
В России могут увеличить нагрузку на работодателей, чтобы создать пенсионное страхование
Комсомольская правда02:19
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:24, Вашингтон
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Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия
В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25
В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM вчера в 08:21
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
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Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Политика
Украинского политолога выгнали из студии российского телеканала
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1".
Rambler News Service вчера в 00:20
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
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ФИФА представила официальный логотип ЧМ-2022 в Катаре
Дождь вчера в 14:20
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В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru вчера в 12:07
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru вчера в 21:19
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 02 сентября в 18:48
Гаджеты
Pure Base 500: новый ПК-корпус be quiet! в шести вариантах исполнения
Компания be quiet! пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Pure Base 500, подходящей для создания игровой системы с лаконичным обликом.
3DNews 02:00
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Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
REGNUM вчера в 11:30
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Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян
Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.
Российская газета 01:32
Происшествия
В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа.
Вести.Ru 01:25
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег с помощью соцсетей
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РИА Новости 01:46
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Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
Два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в московском аэропорту "Шереметьево".
Интерфакс вчера в 09:54
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
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Правительство разрешит МФЦ собирать биометрические данные россиян
Осенью кабмин может разрешить отделениям многофункциональных центров (МФЦ) собирать биометрические данные россиян для удаленного пользования госуслугами.
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Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по развалу страны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые приближают развал страны.
Известия вчера в 23:32
Политика
Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу
Российские представители уже на следующей неделе встретятся со своими коллегами из Украины и Европейской комиссии для выбора даты и места проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.
Комсомольская правда 02:03
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Общество
Запашный перенес экстренную операцию
Российский дрессировщик, худрук Большого Московского цирка и заслуженный артист России Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике.
Lenta.ru вчера в 20:26
Общество
Регионы получат 4 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов
Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в регионы будут поставлены более 1,55 тыс. автомобилей скорой помощи и более 2,45 тыс. школьных автобусов.
Взгляд.ру вчера в 14:52