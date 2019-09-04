Экономика

ИзвестияИзвестияВзносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
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Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить

Известиявчера в 18:15

Работодателям увеличат отчисления во внебюджетные фонды из-за «несамостоятельных» пенсионеров

Южный Федеральныйвчера в 21:02

Работодателей заставят оплачивать уход за пожилыми россиянами

AmurMedia.ruвчера в 20:40

Взносы работодателей во внебюджетные фонды предложили увеличить

РЕН ТВвчера в 18:52

В России могут увеличить нагрузку на работодателей, чтобы создать пенсионное страхование

Комсомольская правда02:19
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:24, Вашингтон
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REGNUM вчера в 08:21
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Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

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Газета.Ru 01:46
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Lenta.ru вчера в 12:07
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Ведомости вчера в 03:43
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Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru вчера в 21:19
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Компания be quiet! пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Pure Base 500, подходящей для создания игровой системы с лаконичным обликом.
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Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.
Российская газета 01:32
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В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа.
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Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег через соцсети.
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Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

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В «Шереметьево» столкнулись два самолета

Два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в московском аэропорту "Шереметьево".
Интерфакс вчера в 09:54
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Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
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