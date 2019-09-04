Экономика
ИзвестияВзносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
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Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены до 31% вместо нынешних 30%. Повышение необходимо для развития в России нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.Известиявчера в 17:02
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В России могут увеличить нагрузку на работодателей, чтобы создать пенсионное страхование
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