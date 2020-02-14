Экономика
РБКВзносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году
Взносы на капитальный ремонт в среднем по регионам России увеличились более чем на 10% в 2019 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
Читать в источнике
Оценить581
с чего всё началось
Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».Известия13 февраля в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
У девушки, умершей в одном из московских баров после конкурса по поеданию пирожных, не было проблем со здоровьем.
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Хоккей
«Нью-Джерси» обменял капитана команды Грина в «Айлендерс»
Состав «островитян» пополнил 37-летний защитник Энди Грин, который последние пять сезонов был капитаном команды.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Футбол
«Мне жаль Сарри». Клопп назвал фаворита в серии А
Напомним, что 16 февраля «Лацио» и «Интер» сыграют между собой.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Шоу-бизнес
Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж
Армия и оружие
Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии
Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Здоровье
Сергей Ситников: у нас на подходе целая плеяда будущих выпускников медицинских вузов
Костромская область ждет в медицинские учреждения региона выпускников медвузов, которые поступали 6 лет назад, сообщил журналистам на ежегодной пресс-конференции губернатор Сергей Ситников.
Политика
Трамп на своем лимузине открыл гонки NASCAR во Флориде
Президент США Дональд Трамп открыл соревнования Daytona 500 гоночной ассоциации NASCAR в городе Дейтона-Бич (штат Флорида), проехав по трассе на своем лимузине, известном как "The Beast" (Зверь).
Политика
Захарова отметила антикитайский крен на Мюнхенской конференции
Участниками Мюнхенской конференции по безопасности был услышан призыв оставить русофобский крен в прошлом, однако этот призыв был услышан совершенно неправильно, потому что в этот раз крен стал антикитайский, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Хубэе увеличилось до 1696 человек
За последние сутки зарегистрированы 100 новых смертельных случаев, всего от коронавируса в провинции погибли 1696 человек.
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Лед 2»
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алина Загитова постоянно пыталась уйти из спорта.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Гаджеты
Специалисты оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy Z Flip
Специалисты оценили ремонтопригодность нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
РИА Новости составили рейтинг регионов по качеству жизни.
Общество
Психологи написали открытое письмо в поддержку фигурантов «пензенского дела»
Российские психологи выступили в поддержку фигурантов дела о «террористическом сообществе "Сеть"».
Кино
«Соник в кино» побил рекорд для адаптаций видеоигр по сборам в США
«Соник в кино» за первые три дня кинопроката в США собрал 57 млн долларов. Это рекордный показатель для адаптаций видеоигр.
Здоровье
Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Экономика
Аналитики предсказали рост долгов регионов в 2020 году
Пока, по расчетам аналитиков АКРА, планируемый регионами рост долга составит в 2020 году примерно 220 млрд руб.
Армия и оружие
Турция провоцирует обострение ситуации в Сирии, направляя боевикам оружие и бронетехнику
Армия и оружие
Литва, Эстония и США совершат наблюдательный полет над Россией
США, Эстония и Литва совершат наблюдательный полет над Россией и Белоруссией в рамках Международного договора по открытому небу, сообщает телеканал «Звезда».
Армия и оружие