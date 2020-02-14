Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Взносы на капитальный ремонт в среднем по регионам России увеличились более чем на 10% в 2019 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).

Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

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