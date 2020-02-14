Экономика

РБКРБКВзносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

Взносы на капитальный ремонт в среднем по регионам России увеличились более чем на 10% в 2019 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
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с чего всё началось

Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
Известия13 февраля в 16:01

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Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

РБК14 февраля в 02:21

«Известия»: в 2019 году взносы за капремонт выросли более чем на 6-10%

ТАСС13 февраля в 19:28

Чукотка отличилась по взносам в Фонд капремонта жилья

REGNUM13 февраля в 23:26

Взносы за капремонт увеличились в среднем на 6-10%

Телеканал 360°13 февраля в 19:54

В России выросли взносы за капремонт

URA.Ru13 февраля в 19:38

Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов

Российская газета13 февраля в 23:55

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известия13 февраля в 18:23
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Космос

В центре Млечного Пути нашли невидимую черную дыру

МИР 24 02:03
Армия и оружие

В России завершили госиспытания перспективной торпеды

Инфорос 14 февраля в 03:04
Футбол

Уткин подколол Дзюбу после гола Смолова «Реалу»

Российский нападающий Фёдор Смолов накануне забил первый гол за «Сельту».
78.ru 00:07
Транспорт

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Интерфакс вчера в 16:14
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Политика

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

Известия 02:09
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК вчера в 09:36
Баскетбол

Команда Леброна победила команду Янниса в матче звезд НБА

Команда Леброна Джеймса победила команду Янниса Адетокунбо в матче звезд НБА — 157:155.
Спорт-Экспресс вчера в 23:40
Происшествия

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Политика

Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о переговорах с РФ по Идлибу

Замглавы российского МИДа Михаил Богданов сказал, что с российской стороны будут проходить углубленные предметные переговоры.
RuNews24.ru 02:06
Шоу-бизнес

Соцсети: Бузова промахнулась, прыгнув в толпу поклонников со сцены

News.ru вчера в 22:38
Гаджеты

Honor 8X получает Android 10 в Европе

Стабильная версия EMUI 10 для популярного недорогого смартфона Honor 8X дошла до европейских и африканских стран.
ToDay News Ufa вчера в 13:14
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Общество

В Китае одна из фармфирм решила продавать лекарство от коронавируса

Мировые СМИ рассказывают о том, что клинические испытания будут продолжаться даже после появления лекарства в продаже.
КМВ Новости вчера в 15:48
Общество

Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
RT на русском 00:34
Кино

Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»

По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Комсомольская правда вчера в 04:57
Происшествия

Двое рабочих погибли при падении сотовой вышки в Москве

ТАСС вчера в 14:26
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru вчера в 14:50
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
Технологии

Пользователей Windows 7 научили бесплатно получать обновления ОС

На сегодняшний день любой пользователь может «притвориться» оплатившим взнос и продолжать получать обновления безопасности вплоть до 7 января 2023 года.
ToDay News Ufa 14 февраля в 04:13
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru вчера в 03:20
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия вчера в 16:20
Экономика

Жилищное строительство в России начало снижаться

С 1 июля 2019 г. площадь многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, уменьшилась примерно на 18%, а количество застройщиков сократилось на 14%.
Ведомости вчера в 16:06
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 15 февраля в 09:13
Футбол

«Лацио» побеждает «Интер» и лишает его первого места в Серии А

Перед 24-м туром Серии А, «Интер» шёл на первом месте, а «Лацио» на третьем, поэтому данная встреча стала центральной в туре.
ГЛАС.RU вчера в 16:46
Происшествия

Суд оставил под стражей экс-главу Челябинска по делу о взятке

ТАСС 01:18
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1770

В Китае число смертельных случаев в результате заболевания, вызванного коронавирусом нового типа возросло до 1770.
Московский Комсомолец вчера в 20:45
Армия и оружие

Эрдоган потребовал отвода сирийской армии из Идлиба

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
РИА Новости 15 февраля в 12:32
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