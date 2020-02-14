Экономика

РБКРБКВзносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

Взносы на капитальный ремонт в среднем по регионам России увеличились более чем на 10% в 2019 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
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Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
Известия13 февраля в 16:01

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Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

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Взносы за капремонт увеличились в среднем на 6-10%

Телеканал 360°13 февраля в 19:54

Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов

Российская газета13 февраля в 23:55

«Известия»: в 2019 году взносы за капремонт выросли более чем на 6-10%

ТАСС13 февраля в 19:28

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известия13 февраля в 18:23
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