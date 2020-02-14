Экономика

РБКРБКВзносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

Взносы на капитальный ремонт в среднем по регионам России увеличились более чем на 10% в 2019 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
Читать в источнике
Комментировать263
с чего всё началось

Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
Известия13 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

РБКвчера в 02:21

«Известия»: в 2019 году взносы за капремонт выросли более чем на 6-10%

ТАСС13 февраля в 19:28

В России на 10% выросла стоимость капремонта домов

REGNUM13 февраля в 20:35

Взносы за капремонт увеличились в среднем на 6-10%

Телеканал 360°13 февраля в 19:54

В России выросли взносы за капремонт

URA.Ru13 февраля в 19:38

Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов

Российская газета13 февраля в 23:55

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известия13 февраля в 18:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Политика

Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США

Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Вести.Ru 13 февраля в 00:45
Хоккей

«Вашингтон» одержал победу над «Колорадо», Овечкин снова не забросил

В результате «Вашингтон» одержал волевую победу со счетом 3:2. Отметим, «Вашингтон» возглавляет Столичный дивизион НХЛ с 79 очками в 57 матчах.
Красная весна вчера в 04:48
Космос

Проект Breakthrough Listen выпустил 2 петабайта данных из исследования SETI Млечного Пути

V-kosmose.com 00:40
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 21:23
Биатлон

Логинова на пресс-конференции атаковали вопросами про допинг

Спорт-Экспресс 11:35
Общество

Число зараженных коронавирусом на японском лайнере возросло

Газета.Ru 12:42
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек

Число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, 1523 из них - скончались.
Российская газета вчера в 20:20
Гаджеты

Видеокарты GeForce GTX 1650 могут получить память GDDR6

Список включает такие карты: GeForce GTX 1650 D6 Gaming X GeForce GTX 1650 D6 Gaming GeForce GTX 1650 D6 Ventus XS GeForce GTX 1650 D6 Aero ITX GeForce GTX 1650 D6 LP Другие спецификации пока не приводятся, потому сложно сказать, коснётся ли улучшение только vRAM или затронет и графический процессор.
Игромания.ру 13 февраля в 10:01
Армия и оружие

В России завершили госиспытания перспективной торпеды

Государственные испытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 кг завершены.
RT на русском вчера в 01:40
Политика

Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений на Мюнхенской конференции по безопасности.
Pravda.Ru 10:20
Технологии

Хакеры чаще всего атакуют личные кабинеты пользователей

Злоумышленники без особого труда могут получить доступ к социальным сетям, личным кабинетам, интернет-банкам, системам электронной коммерции.
Московский Комсомолец в Марий Эл 13 февраля в 06:33
Общество

«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам

В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
РИА Новости 18:59
Гаджеты

В Сети появился первый рендер смартфона Pixel 5 XL от Google

Что происходит 15:22
Политика

Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму

В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
РИА Новости Крым 05:44
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем

Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Bimru.ru 13 февраля в 10:46
Биатлон

Устюгов и Слепцова оспорят решение о дисквалификации

Известия 03:56
Музыка

Названы победители «Чартовой дюжины»

РЕН ТВ вчера в 01:13
Здоровье

Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» стартовала в Якутске

Ежегодная акция «Узнай свой ВИЧ-статус» проводится в столице республики 15-16 февраля, передает телеканал «Якутия 24».В эти дни в ТРК «Туймаада» каждый желающий может бесплатно пройти экспресс-тестирование на гепатит и ВИЧ-инфекцию.
Якутия 24 вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства.
Мой Брянск 04:11
Культура

«Слабое звено» возвращается: до премьеры остались считанные часы

Легендарное шоу «Слабое звено» возвращается на экраны спустя 15 лет уже сегодня на телеканале «МИР».
МИР 24 вчера в 04:15
Культура

На премию «Серебряный лучник» претендуют более 70 проектов

Более 70 проектов, разработанных для развития общественных связей в России, поборются за звание лучшего в рамках Всероссийской конференции «Серебряный лучник».
ФедералПресс 13 февраля в 08:47
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Гаджеты

Названы в смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить

Эксперты назвали автоматические функции на современных смартфонах, которые пользователю лучше отключить.
МедиаПоток 13 февраля в 10:03
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета 19:35
Общество

В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
РБК вчера в 05:38
Происшествия

В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил тигра

На севере Приморского края, в районе села Гоголевка, рейсовый автобус сбил амурского тигра. Зверь после удара скрылся в лесу.
Российская газета 22:03
Футбол

«Ахмат» опубликовал в соцсети фотографию Кокорина в экипировке «Сочи»

DP.RU вчера в 12:03
Происшествия

В Калининграде мужчина застрелил семейную пару и ранил ребенка

BFM.ru 13:55
Футбол

Доменико Тедеско — о «Спартаке», русском языке и взаимодействиях с Томасом Цорном

Ты имеешь дело с людьми, которые вынуждены тебя слушать ежедневно, независимо от того, позитивно они к тебе относятся или негативно.
Спорт-Экспресс 06:30
Финансы

Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года

Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими значимыми валютами мира из топ-10, сообщает Bloomberg.
РБК 19:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное