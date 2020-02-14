Экономика
СолидарностьВ России выросли взносы на капремонт
Взносы на капитальный ремонт жилья выросли на 6–10% в 2019 году. Средний минимальный взнос на капремонт за девять месяцев прошлого года увеличился на 10,4% – до 8,49 рубля за 1 кв. метр. При этом во многих регионах тарифы успели повысить в наступившем году.
Читать в источнике
Оценить198
с чего всё началось
Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 17:44, Ашберн
Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Футбол
«Аякс» подтвердил переход Зиеша в «Челси»
Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш перейдёт в лондонский «Челси» по окончании сезона, сообщается на официальном сайте амстердамского клуба.
Здоровье
Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом
Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
Футбол
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье»
Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Общество
В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Культура
Иван Ургант высмеял новое шоу Ксении Собчак «Док-ток»
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Общество
Температура воздуха в Антарктиде превысила 20 градусов
По словам метеоролога Карлоса Шефера, зарегистрированная температура в +20,75 градусов свидетельствует о тенденции потепления на многих объектах, которые отслеживают ученые.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко озвучил размер получаемой пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился в интервью с «Вечерней Москвой» размером своей пенсии.
Политика
Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Шоу-бизнес
Бузова поздравила Манукяна с Днем святого Валентина в образе медсестры
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного блогера Давида Манукяна с Днем святого Валентина в костюме сексуальной медсестры.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Космос
Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником
В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
Политика
США договорились о перемирии с талибами
Технологии
Google может начать платить СМИ за новости для своего сервиса
Компания Google предложила некоторым издателям из Европы и США платить за публикацию контента в ее новостном сервисе.
Общество
Сбой произошел в работе сервисов Delivery Club и «Яндекс.Еда»
Пользователи сообщили о сбоях в работе популярных сервисов доставки Delivery Club и "Яндекс.Еда".
Биатлон
Как россиянки провалили женский спринт на ЧМ по биатлону
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Здоровье
В Египте зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Египте, инфицированный является гражданином Китая, сообщает El-Watan.
Футбол
Кокорин прибыл в расположение «Сочи»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушков во время контрольного матча с «Сочи» опубликовал фотографию с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, который, как пишет пресса, перейдет в команду Владимира Федотова на правах аренды.
Политика
На гербе Белоруссии Россию заменят на очертания Европы
Изменения являются художественными: контур Евразии, где видно Россию, заменят на очертания Европы.
Армия и оружие
Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
Общество
Губернатор Оренбургской области по ошибке пожелал каждой семье войны
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
Политика