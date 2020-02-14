Экономика
Piter.tvВзносы за капремонт по России увеличились на 10% в 2019 году
За 9 месяцев 2019 года минимальный взнос на капремонт вырос на 10,4%. В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10%. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов.
Читать в источнике
Оценить621
с чего всё началось
Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».Известия13 февраля в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии
Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Биатлон
Логинов занял третье место в гонке преследования на ЧМ по биатлону
Политика
Лукашенко пожаловался на «шквал критики» из России
Александр Лукашенко ответил на «шквал критики» из Москвы после его слов о том, что Белоруссия начнет забирать транзитную нефть из нефтепровода «Дружба».
Кино
Блогер добавил Тома Холланда и Дауни-младшего в «Назад в будущее»
Автор YouTube-канала EZRyderX47 заменил Кристофера Ллойда и Майкла Фокса на Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда в культовой картине.
Авто
Новый кроссовер Kia Sorento представили официально
Известно, что новая модификация паркетника Kia Sorento имеет улучшенную решетку радиатора, головную оптику, а также стильные бамперы и улучшенные противотуманные фары.
Авто
Кроссоверы Cadillac отзывают в России
Наука
От рака груди защитит зеленый чай
Специалисты пояснили, что женщины, предпочитающие ежедневно употреблять зеленый чай, реже сталкиваются с онкологией молочной железы.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Политика
WSJ: США могут запретить поставки авиадвигателей в КНР
Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок авиационных двигателей компании General Electric Co для самолета СОМАС, который разрабатывают в Китае, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Общество
Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Политика
МИД России назвал условие для проведения нового нормандского саммита
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая встреча в "нормандском формате" состоится только после реализации решений предыдущей, цитирует "Интерфакс".
Экономика
Счетная палата проверит траты правительства на акции Сбербанка
Акции Сбербанка передадут российскому правительству за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Здоровье
В больнице Балакова мальчика с рвотой и диареей положили в коридоре
Вчера, 16 февраля, жительница Балакова Анастасия Богачева рассказала в соцсетях, в каких условиях в центральной районной больнице вынужден находиться ее сын со рвотой и диареей.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Технологии
В США создан браслет, заглушающий все микрофоны вокруг
В США создан браслет с ультразвуковыми излучателями, который способен заглушить все микрофоны, находящиеся вокруг.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Общество
Жена Семака: нашла в Африке своего ребёнка, поэтому все мои мысли сейчас там
Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказалась об итогах поездки в Гвинею-Бисау.
Политика
МИД предупредил россиян о возможных рисках при посещении США
Министерство иностранных дел России порекомендовало россиянам, выезжающим в США, обратить внимание на угрозу возможного преследования американскими правоохранительными органами.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Общество
Украинские пограничники задержали «гражданина СССР»
Украинские пограничники задержали мужчину, который при досмотре предъявил паспорт СССР.
Экономика
На Украине подсчитали стоимость восстановления изношенных средств производства
Украинская экономика нуждается в миллиардных инвестициях для снижения износа основных средств производства, который сейчас составляет 60%, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.