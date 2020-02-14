Экономика

Piter.tvPiter.tvВзносы за капремонт по России увеличились на 10% в 2019 году

За 9 месяцев 2019 года минимальный взнос на капремонт вырос на 10,4%. В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10%. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов.
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Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
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РБК14 февраля в 02:21

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известия13 февраля в 18:23
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