Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

За 9 месяцев 2019 года минимальный взнос на капремонт вырос на 10,4%. В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10%. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов.

Взносы за капремонт по России увеличились на 10% в 2019 году

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