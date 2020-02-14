Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Минимальный взнос вырос до 8,49 рублей за 1 кв. м. В России вырос минимальный взнос за капитальный ремонт на 10,4% за девять месяцев прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В России на 10% выросли взносы за капремонт

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