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Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России

Селитра, которая взорвалась на складе в порту Бейрута, конфискована с корабля Rhosus, который ранее принадлежало бизнесмену из России Игорю Гречушкину, сообщает телеканал LBCI. Корабль перевозил селитру Батуми в Мозамбик. Всего на борту находилось 2 750 тонн данного вещества.В источнике
С чего всё началось
Крупный взрыв в порту столицы Ливана произошел из-за детонации 2 750 тонн селитры, выгруженных с судна Rhosus в 2014 году, сообщает местный телеканал LBCI
, ссылаясь на итоги заседания Высшего совета по обороне.
Znak.comвчера в 21:40
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Почти три тысячи тонн аммиачной селитры, которая взорвалась в Бейруте, были выгружены с судна Rhosus

Эхо Москвы00:31
Ёлдаш

Виновником взрыва в Бейруте оказался россиянин

Ёлдашвчера в 03:14
Российская газета

Нитрат аммония мог быть привезен в Бейрут из Грузии

Российская газетавчера в 18:35
РЕН ТВ

Фото владельца судна, груз с которого привел ко взрыву в Бейруте

РЕН ТВвчера в 02:11
РБК

Причиной взрыва в Бейруте назвали груз со связанного с россиянином судна

РБКвчера в 01:41
Znak.com

СМИ: в Бейруте взорвалась селитра с судна, принадлежавшего бизнесмену из Хабаровска

Znak.comвчера в 21:40
Lenta.ru

Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами

Lenta.ruвчера в 02:50

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
Интерфакс22:12
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Правительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой.
RT на русскомвчера в 14:30
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Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна, власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Интерфакс00:29
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Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.
Деловое.ТВвчера в 08:33
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