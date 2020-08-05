Раскрыт покупатель взорвавшейся в Бейруте аммиачной селитры
Аммиачная селитра, арестованная в порту Бейрута, предназначалась для завода по производству промышленной взрывчатки в Мозамбике. Об этом говорится в документах, которые «Медиазоне» предоставил бывший капитан судна Rhosus Борис Прокошев.В источнике
С чего всё началось
Крупный взрыв в порту столицы Ливана произошел из-за детонации 2 750 тонн селитры, выгруженных с судна Rhosus в 2014 году, сообщает местный телеканал LBCI
, ссылаясь на итоги заседания Высшего совета по обороне.
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Московский Комсомолецвчера в 15:56