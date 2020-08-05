Раскрыт покупатель взорвавшейся в Бейруте аммиачной селитры

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Аммиачная селитра, арестованная в порту Бейрута, предназначалась для завода по производству промышленной взрывчатки в Мозамбике. Об этом говорится в документах, которые «Медиазоне» предоставил бывший капитан судна Rhosus Борис Прокошев.