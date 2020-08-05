Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Lenta.ru
Lenta.ru

Раскрыт покупатель взорвавшейся в Бейруте аммиачной селитры

Аммиачная селитра, арестованная в порту Бейрута, предназначалась для завода по производству промышленной взрывчатки в Мозамбике. Об этом говорится в документах, которые «Медиазоне» предоставил бывший капитан судна Rhosus Борис Прокошев.В источнике
С чего всё началось
Крупный взрыв в порту столицы Ливана произошел из-за детонации 2 750 тонн селитры, выгруженных с судна Rhosus в 2014 году, сообщает местный телеканал LBCI
, ссылаясь на итоги заседания Высшего совета по обороне.
Znak.comвчера в 21:40
Подробнее о событии
Известия

Взорвавшуюся в Бейруте селитру перевозили украинцы

Известия22:02
Эхо Москвы

Почти три тысячи тонн аммиачной селитры, которая взорвалась в Бейруте, были выгружены с судна Rhosus

Эхо Москвы18:06
РБК

Причиной взрыва в Бейруте назвали груз со связанного с россиянином судна

РБКвчера в 01:41
Московский Комсомолец

Судно, доставившее селитру в Бейрут, однажды задерживали в Севилье

Московский Комсомолецвчера в 15:56
Интерфакс

Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми

Интерфаксвчера в 13:14
Lenta.ru

Раскрыт покупатель взорвавшейся в Бейруте аммиачной селитры

Lenta.ruвчера в 16:44
Российская газета

Нитрат аммония мог быть привезен в Бейрут из Грузии

Российская газетавчера в 18:35
Реклама
Реклама
Реклама

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
18

В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM18:41
128
Реклама

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line4 августа в 13:10
2,1K

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новостивчера в 19:58
821
Реклама
Реклама

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
5

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT newsвчера в 15:40

Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко

Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ruвчера в 15:40
472

Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,4 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 31 июля, сократились на 7,4 млн баррелей — до 518,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Serviceвчера в 10:55
1
Реклама
Реклама