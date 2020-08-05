с чего всё началось

Селитра, которая взорвалась на складе в порту Бейрута, конфискована с корабля Rhosus, который ранее принадлежало бизнесмену из России Игорю Гречушкину, сообщает телеканал LBCI. Корабль перевозил селитру Батуми в Мозамбик. Всего на борту находилось 2 750 тонн данного вещества.

Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России

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