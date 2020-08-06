с чего всё началось

Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии. Груз - 2750 тонн селитры - предназначался Мозамбику.

Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми

Происшествия Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14. 481

Политика Мишустин планирует посетить Дальний Восток Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили в среду в пресс-службе правительства. 256

Происшествия В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области. 34

Происшествия Житель Приамурья с COVID-19 получил условный срок за побег из больницы Суд в Амурской области приговорил к 8 месяцам лишения свободы условно местного жителя, у которого был диагностировал коронавирус, за побег из инфекционного отделения больницы и угрозу заражения окружающих людей.

Общество В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 70

Политика Путин подписал указ об отставке трех генералов СК Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве. 314

Политика Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально. 1,9K

Общество Память жертв атомной бомбардировки почтили в Хиросиме Память людей, погибших при сбросе США атомной бомбы, почтили в Хиросиме, сообщает японское агентство "Киодо".

Авто Назаровское ГМНУ изготовило уникальный ковш для гусеничного экскаватора Сервисное предприятие СУЭК в Красноярском крае, специализирующееся на ремонте и модернизации горной техники, освоило изготовление еще одного вида продукции – унифицированного ковша повышенной износостойкости для экскаваторов марки ЭКГ-10.

Политика Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. 488

Здоровье Россияне смогут бесплатно делать прививки по ОМС в частных клиниках Право на бесплатные прививки по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) смогут получить россияне в частных клиниках с 1 января 2021 года.

Спорт В РУСАДА рекомендовали уволить Гануса с поста главы организации Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал уволить Юрия Гануса с поста генерального директора организации.

Футбол «Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы «Шахтер» пробился в 1\4 финала ЛЕ. В ответном поединке 1/8 финала турнира донецкий клуб обыграл «Вольфсбург».

Происшествия В Красноярске произошла массовая драка со стрельбой Красноярск, 6 августа 2020, 07:40 — REGNUM Около торговой базы на улице Караульной в Красноярске произошла массовая драка со стрельбой.

Политика Лукашенко не хочет видеть своего сына во главе Беларуси В ходе разговора белорусский президент сказал, что не хотел бы видеть своего сына Николая на посту президента Беларуси.

Политика Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США. 231