Происшествия
ИнтерфаксВзорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми
Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии. Груз - 2750 тонн селитры - предназначался Мозамбику.
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с чего всё началось
Крупный взрыв в порту столицы Ливана произошел из-за детонации 2 750 тонн селитры, выгруженных с судна Rhosus в 2014 году, сообщает местный телеканал LBCI, ссылаясь на итоги заседания Высшего совета по обороне.Znak.com04 августа в 21:40
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