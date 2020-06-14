Происшествия

Вести.RuВести.RuВзрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет

Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112. Ранее сообщалось о четырех погибших и 50 пострадавших.
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В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны

Российская газета20:29

СМИ: число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 18

ТАСС19:45

В Китае при взрыве цистерны на шоссе пострадали не менее 50 человек

РБК08:27

В Китае по меньшей мере 18 человек погибли при взрыве автоцистерны

РИА Новости20:17

После взрыва цистерны в Китае из-под завалов спасли 13 человек

Вести.Ru12:33

Больше ста человек получили ранения при взрыве автоцистерны в Китае

Интерфакс08:46

Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 18

Известия20:23
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Авто

Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
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Экономика

Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%

Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК 11 июня в 14:02
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Общество

Топ-менеджера «дочки» Газпромбанка в Белоруссии обвинили в хищении

В отношении главы Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка) Сергея Кармызова возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Беларусь 1». Его обвиняют в хищении в особо крупном размере.
РБК 20:30
Происшествия

Трехлетний ребенок и его родители погибли при пожаре в Забайкалье

ТАСС 07:09
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Общество

Экс-полковник ФСИН рассказал, как Ефремов может сидеть в колонии

News.ru 12:58
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Космос

В России запатентовали луноход Toyota

В патенте транспортное средство называется автомобилем, но внешний дизайн новинки говорит о том, что перед нами лунный ровер, который Toyota и агентство JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) представили еще в марте прошлого года.
SpeedMe вчера в 08:35
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Общество

Аномальная жара прогнозируется со вторника в европейской части России

Температура воздуха выше нормы будет со вторника, 16 июня, в европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 20:47
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
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Происшествия

Адвокат оценил влияние видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова с извинениями за ДТП и рассказал, как ролик может повлиять на ход уголовного дело.
Известия 19:44
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Общество

Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами

Телеведущий назвал критику Ефремова «языческой вакханалией». По его мнению, людей не волнует ни судьба артиста, ни смерть Захарова.
Lenta.ru 20:50
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Общество

В Киеве заявили о непричастности Байдена к рекордной на Украине взятке

Речь идет о взятке в $6 млн руководству САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которую пытались дать за закрытие эпизода против президента компании Burisma, бывшего министра экологии Николая Злочевского.
РБК 19:11
2
Общество

Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия вчера в 15:52
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Происшествия

У берегов Камчатки перевернулся катер с людьми

Газета.Ru 19:52
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Космос

В небе над Астраханью Луна, Юпитер и Сатурн образовали треугольник

Интересную конфигурацию небесных тел можно было наблюдать на этой неделе в астраханском небе.
Волга 11 июня в 00:04
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Авто

Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля

На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 00:51
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Футбол

Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу

LiveSport.ru вчера в 14:15
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
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Происшествия

В Париже на митинге против полицейского насилия начались беспорядки

В Париже на несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
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Происшествия

Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца

Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
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Недвижимость

Риелторы предсказали рост спроса на квартиры-студии

Риелторы ожидают увеличения спроса на студии из-за снижения платежеспособности граждан на фоне пандемии.
Российская газета 03:00
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Общество

Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт

Москва, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил установить зарплатный стандарт по всей России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.
REGNUM 02:33
Происшествия

Код доступа: Юлия Латынина

С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".
Эхо Москвы 16:45
Экономика

В России вступила в силу отмена «банковского роуминга»

С 14 июня вступил в силу закон, который поручил разработать в октябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев.
Коммерсантъ 20:38
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Происшествия

В Подмосковье арестован сантехник-маньяк

Газета.Ru 15:23
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Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии

Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Хоккей

Рекорд Овечкина признан главным событием сезона в НХЛ по версии ESPN

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