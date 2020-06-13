Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Китае на шоссе взорвался бензовоз

На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
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В Китае взорвался бензовоз: погибло 12 человек

Комсомольская правда13:10

В Китае число погибших при взрыве автоцистерны достигло 12 человек

РИА Новости12:38

Больше ста человек получили ранения при взрыве автоцистерны в Китае

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После взрыва цистерны в Китае из-под завалов спасли 13 человек

Вести.Ru12:33

В Китае при взрыве цистерны на шоссе пострадали не менее 50 человек

РБК08:27

Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео

Lenta.ru08:03

СМИ: число жертв при взрыве бензовоза в Китае возросло до девяти

ТАСС07:12
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Политика

«Путин анонсирует новое российское оружие – контр-гиперзвук». Владимир Киселев заинтриговал свежим выпуском своего шоу

В шестисекундном промо телеведущий, фирменно жестикулируя, проходится по студии и произносит: «Путин анонсирует новое российское оружие – контр-гиперзвук – в нашей программе».
Фонтанка.Ру 17:07
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Происшествия

Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца

Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
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Футбол

Селюк сомневается, что Евсеев возьмет Смолова в «Уфу»

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал итоги первой после возобновления сезона игры для нападающего «Сельты» Федора Смолова.
Bookmaker-ratings.ru 15:51
Общество

Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com вчера в 13:03
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Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

ГТРК Самара 06:56
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Общество

Размер пособия по безработице в России увеличен указом президента

Пособие безработным в течение трех первых месяцев начисляют в объеме 75% от их средней зарплаты, еще три месяца они получают по 60% К примеру, если гражданин зарабатывал в среднем 15 тысяч, то после увольнения и постановке на учет допустимо претендовать на сумму 11250.
Интересная Россия вчера в 01:30
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Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»

Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 вчера в 13:18
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Фигурное катание

Тренер Медведевой войдет в команду Кихиры

Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что в ее тренерскую команду вошел канадский специалист Брайан Орсер.
Газета.Ru 05:22
Общество

В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:24
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Здоровье

В Приморье отметили резкий рост числа заразившихся коронавирусом

Резкое увеличение числа заразившихся медики связывают с активностью людей на улицах, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.
ТАСС 01:11
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Шоу-бизнес

Невестка Аллы Пугачевой снялась в откровенной фотосессии

Девушка объяснила, почему не отказалась от предложения сняться в такой пикантной фотосессии.
MedikForum.ru 07:09
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Происшествия

Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru вчера в 00:27
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Происшествия

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова

Известия 16:09
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Авто

Экспорт легковых авто из РФ в январе-апреле упал на 35%

Москва, 11 июня 2020, 12:56 — REGNUM По итогам четырёх месяцев 2020 года экспорт новых легковых автомобилей из России упал на 35,2%, до 21,7 тыс. экземпляров.
REGNUM 11 июня в 05:56
Политика

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
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Единоборства

Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.
Чемпионат вчера в 08:43
Экономика

Проблемным регионам России выделят средства на развитие

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 11 июня в 05:31
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Фигурное катание

Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»

Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
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Здоровье

На Кубани за сутки выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на Кубани коронавирус выявили у 78 граждан, сообщили в краевом Оперштабе.
Новая Кубань 03:54
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Общество

Россияне смогут получить социальную помощь без справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 11:05
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Политика

Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия вчера в 16:58
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Игры

EA анонсировала Star Wars Squadrons для Xbox

Дни24 01:16
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости 10:56
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Общество

Россиянам объяснили причины опасных погодных явлений

Lenta.ru 15:01
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Происшествия

В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка

Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM 16:55
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Кино

Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесена

Киностудия Warner Bros. решила перенести дату премьеры новой картины Кристофера Нолана "Довод".
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Футбол

«Дзюба мог уехать в Европу после ЧМ-2018»

Французский футболист Флоран Синама-Понголь два года жил в России, подписав в 2012 году контракт с ФК «Ростов».
Известия 17:00
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