Происшествия

ИзвестияИзвестияНа трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

В Китае взорвался бензовоз: погибло 12 человек

Комсомольская правда13:10

После взрыва цистерны в Китае из-под завалов спасли 13 человек

Вести.Ru12:33

Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео

Lenta.ru08:03

В Китае число погибших при взрыве автоцистерны достигло 12 человек

РИА Новости12:38

В Китае при взрыве цистерны на шоссе пострадали не менее 50 человек

РБК08:27

Больше ста человек получили ранения при взрыве автоцистерны в Китае

Интерфакс08:46

СМИ: число жертв при взрыве бензовоза в Китае возросло до девяти

ТАСС07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Общество

Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
237
Происшествия

Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении

Народные новости 01:18
352
Общество

Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок.
Известия 11:23
190
Политика

Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11
204
Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
966
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
1K
Шоу-бизнес

Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве

Lenta.ru 11:55
4
Авто

GAC представит в России новый минивэн GN8

Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
Автоновости дня 11 июня в 09:55
5
Армия и оружие

Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».
ФАН вчера в 22:42
11
Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
30
Здоровье

Вероятность второй волны коронавируса оценил вирусолог

Итальянский врач считает, что не произойдет вторая волна коронавируса из-за того, что вирус может стать менее вирулентным.
ToDay News Ufa 11 июня в 01:24
97
Технологии

Обнаружен простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы

В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
Astera 12:12
37
Армия и оружие

Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете

Президент США Дональд Трамп заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром около 70 сантиметров.
РИА Новости 12:18
17
Здоровье

В Кирове еще один человек скончался от коронавируса

В Кирове еще один человек скончался от COVID-19. Это 93-летняя жительница города, сообщает минздрав.
Эхо Москвы в Кирове 11 июня в 03:43
18
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
223
Происшествия

В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
41
Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ, касающееся водителей.
SpeedMe вчера в 06:33
55
Футбол

Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила

Экспресс газета 05:31
2
Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
610
Общество

Роспотребнадзор разработал санитарные требования к магазинам и рынкам

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продовольственным магазинам и рынкам, рассчитанных на срок до 2031 года.
Коммерсантъ вчера в 05:00
730
Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
325
Общество

Российские пенсионеры получат единовременную выплату

Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
679
Здоровье

Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель

Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Ведомости 11:56
245
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
345
Здоровье

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53
220
Кино

Кинокритики разгромили фильм «Артемис Фаул»

Западные кинокритики ударили по приключенческому фильму студии Walt Disney «Артемис Фаул». Его рейтинг составил всего 14%.
Live24 вчера в 07:32
3
Политика

Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории

В Минобороны Польши назвали «недоразумением» временную оккупацию чешской территории.
Евразия Daily 09:31
17
Общество

В Германии спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается

Спавшее 13 тысяч лет вулканическое плато Айфель в Германии стало просыпаться и проявлять повышенную активность, сообщают геологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Невады (США).
МедиаПоток 05:03
30
Футбол

В Швейцарии начали новое расследование в отношении экс-главы FIFA

В 2015 году в Швейцарии отрыли дело против занимавшего на тот момент пост президента FIFA Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который возглавлял UEFA.
Говорит Москва 11:29
Здоровье

Медикам во Владимире вовремя не объяснили, какие выплаты им положены

Присутствовавшие на встрече специалисты департамента здравоохранения разъяснили собравшимся медикам, что стимулирующие выплаты осуществляются согласно двум постановлениям правительства России — № 484 и № 415.
ИА Красная Весна вчера в 16:10
24
Главное