В результате взрыва бытового газа разрушена стена многоквартирного дома в белгородском поселке Яковлево.

Взрыв газа разрушил дом под Белгородом, есть пострадавшие

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