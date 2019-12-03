Происшествия
Российская газетаВзрыв газа разрушил дом под Белгородом, есть пострадавшие
В результате взрыва бытового газа разрушена стена многоквартирного дома в белгородском поселке Яковлево.
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Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Общество
Российские школьники не справились с экзаменом
Напомним, в 2018 году международная консалтинговая группа Bain & Company представила доклад "Московское образование: повышение эффективности на фоне глобальных перемен", в котором Москва заняла пятое место в мире по блоку "Знания", где оценивали средний уровень знаний школьников, доступность знаний и достижения сильнейших учащихся.
Политика
Вашингтон затруднился оценить эффективность санкций против России
Властям США трудно определить, насколько эффективными являются введенные против России санкции, заявил во вторник замгоссекретаря Соединенных Штатов Дэвид Хейл.
Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", чем опасна селедка под шубой, кому нельзя ее есть и чем заменить это блюдо на новогоднем столе.
Религия
4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы
В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов
Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России".
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Транспорт
В московском метро подорожает проезд
Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Здоровье
Как опустела единственная в Новочеркасске инфекционная больница
Как сообщили в городской администрации, специализированная инфекционная больница прекратила прием пациентов в связи с увольнением всех врачей стационара.
Игры
10 самых атмосферных баров в играх
Видеоигры предоставляют нам огромное количество самого разного контента.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Гаджеты
Intel имела возможность не допустить столь успешного реванша AMD
Самое первое поколение процессоров Intel Core вышло десять лет назад.
Политика
В «Ростехе» назвали заявление ФБР о российских приложениях вбросом
В ответ ФБР заявило, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым им данным есть у местных спецслужб.
Футбол
Бельгийский форвард Каргбо стал игроком киевского «Динамо»
ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, сообщает официальный сайт клуба.
Шоу-бизнес
Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Армия и оружие
Минобороны России отрицает бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
Накануне The New York Times написала, что в августе российский истребитель атаковал на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц.
Здоровье
Определен подрядчик на проектирование поликлиники в Коломне
Контракт на проектирование поликлинического учреждения на 600 посещений в смену в Коломне заключен с ООО «Техноконцепт».
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Первые строчки рейтинга машин, которые чаще всего угоняют в Москве, заняли Toyota, KIA и Hyundai, данный топ был составлен столичной прокуратурой, пишет в понедельник «Российская газета».
Политика
Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии
"Депутата задержали в Германии", - процитировало агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.
Общество
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником
Форвард Жилины Роберт Боженик заинтересовал ЦСКА, сообщает Чемпионат.com. 20-летний словацкий нападающий играет за Жилину с 2017 года.
Политика
Украина решила бороться с российской энергоэкспансией
Депутаты Верховной Рады создали межфракционное объединение, целью которого станет борьба с «энергоэкспансией России».
Гаджеты
Motorola патентует модульный складной телефон
Пару недель назад компания Lenovo объявила складной смартфон Motorola RAZR 2019 объявил складной смартфон.