Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВзрыв газа разрушил дом под Белгородом, есть пострадавшие

В результате взрыва бытового газа разрушена стена многоквартирного дома в белгородском поселке Яковлево.
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Под Белгородом из-за взрыва газа обрушился многоквартирный дом

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В Белгородской области из-за взрыва газа разрушился многоэтажный дом

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В посёлке Яковлево под Белгородом в 4-этажке взорвался бытовой газ

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В многоэтажке посёлка Яковлево Белгородской области произошел взрыв

Белгородские новости13:31

Газ взорвался в жилом доме в Белгороде

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В Белгородской области после взрыва газа обрушилась стена дома

РИА Новости12:56

Взрыв газа в жилом доме под Белгородом. Главное

ТАСС13:27
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
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Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
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В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
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Агапитова рассказала о состоянии школьницы, выпавшей из окна 14 этажа

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Как опустела единственная в Новочеркасске инфекционная больница

Как сообщили в городской администрации, специализированная инфекционная больница прекратила прием пациентов в связи с увольнением всех врачей стационара.
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Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
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Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
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Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии

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Названы самые угоняемые автомобили в Москве

Первые строчки рейтинга машин, которые чаще всего угоняют в Москве, заняли Toyota, KIA и Hyundai, данный топ был составлен столичной прокуратурой, пишет в понедельник «Российская газета».
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Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии

"Депутата задержали в Германии", - процитировало агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 09:56
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ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником

Форвард Жилины Роберт Боженик заинтересовал ЦСКА, сообщает Чемпионат.com. 20-летний словацкий нападающий играет за Жилину с 2017 года.
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Украина решила бороться с российской энергоэкспансией

Депутаты Верховной Рады создали межфракционное объединение, целью которого станет борьба с «энергоэкспансией России».
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