Происшествия
РИА НовостиХлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Камера видеонаблюдения запечатлела момент хлопка газа в жилом доме в Твери. На кадрах, опубликованных каналом РЕН ТВ, видно, как ударом выбивает стекла. Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева.
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Футбол
Пулишич прокомментировал возможное усиление конкуренции в составе «Челси»
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич высказался о потенциальных трансферах "синих" в январе, которые могут привести к усилению конкуренции на его позиции.
Политика
Пентагон заявил о готовности ответить на «плохое поведение» КНДР
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить на "плохое поведение" Северной Кореи, передает РИА "Новости".
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Хоккей
Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею
Сборная Канады одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области
В результате ДТП четыре человека погибли и еще четыре пострадали. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Политика
Новое правительство Австрии выступило за смягчение санкций против РФ
Вновь сформированное правительство Австрии, в которое вошли Австрийская народная партия Себастьяна Курца и - впервые в новейшей истории республики - "Зеленые", представило в четверг программу на ближайшие четыре года.
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Политика
Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию
Политика
«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией
Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.
Общество
Экс-глава Nissan рассказал, что сам организовал побег из Японии
Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сбежавший из Японии в Ливан, рассказал, что члены его семьи непричастны к организации побега, передаёт в четверг телеканал BFMTV.
Общество
Названы самые безопасные авиакомпании на 2020 год
Портал AirlineRatings составил список наиболее безопасных авиакомпаний мира на 2020 год. Рейтинг возглавил австралийский перевозчик Qantas.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Политика
Послы Израиля и Польши сочли оскорбительным баннер с Бандерой в Киеве
Как сообщалось, в центре Киева вечером 1 января состоялось факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры.
Общество
Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов
Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Происшествия
Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани
Экономика
Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Футбол
Защитник «Арсенала» Чемберс выбыл на 6-9 месяцев из-за травмы колена
Защитник «Арсенала» Кэлум Чемберс выбыл на длительный срок из-за травмы колена.
Общество
Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Финансы
Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году
За год рубль укрепился на 8,5 процента к доллару и почти на 11 процентов к евро, став одной из самых привлекательных для покупки валют.
Общество