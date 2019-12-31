Камера видеонаблюдения запечатлела момент хлопка газа в жилом доме в Твери. На кадрах, опубликованных каналом РЕН ТВ, видно, как ударом выбивает стекла. Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева.

Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

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