Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиХлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

Камера видеонаблюдения запечатлела момент хлопка газа в жилом доме в Твери. На кадрах, опубликованных каналом РЕН ТВ, видно, как ударом выбивает стекла. Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева.
Читать в источнике
Комментировать75

Подробнее о событии

Следователи СК рассказали подробности ЧП с газом в Твери

Афанасий-бизнес12:42

Появилось видео момента взрыва газа в доме на бульваре Гусева в Твери

ТИА04:12

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

ТАСС05:18

Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

РИА Новости06:47

Появилось видео момента ЧП с газом в микрорайоне Южный в Твери

Tverigrad.ru04:56

Осколки от взрыва газа в квартире Твери разбросаны на несколько десятков метров от здания

КП - Тверь08:27

РЕН ТВ публикует видео с места взрыва газа в многоэтажке в Твери

РЕН ТВ01:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Футбол

Пулишич прокомментировал возможное усиление конкуренции в составе «Челси»

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич высказался о потенциальных трансферах "синих" в январе, которые могут привести к усилению конкуренции на его позиции.
Soccer.ru 11:01
Политика

Пентагон заявил о готовности ответить на «плохое поведение» КНДР

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить на "плохое поведение" Северной Кореи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:55
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Хоккей

Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

Сборная Канады одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
RT на русском 11:42
Гаджеты

Apple готовит сразу два недорогих смартфона на смену iPhone SE

Ferra 10:47
Музыка

«Жаль, что он не сын Алсу». Шнуров написал стихи про шоу «Голос»

РИА Новости 10:31
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области

В результате ДТП четыре человека погибли и еще четыре пострадали. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
ТАСС 09:56
Кино

Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Актуальные Новости 31.12.19 в 10:44
Политика

Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 08:46
Политика

Новое правительство Австрии выступило за смягчение санкций против РФ

Вновь сформированное правительство Австрии, в которое вошли Австрийская народная партия Себастьяна Курца и - впервые в новейшей истории республики - "Зеленые", представило в четверг программу на ближайшие четыре года.
Российская газета 12:16
Армия и оружие

Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР

"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Российская газета 11:45
Политика

Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию

Газета.Ru 11:11
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Известия 06:45
Политика

«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией

Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.
Газета.Ru 12:34
Общество

Экс-глава Nissan рассказал, что сам организовал побег из Японии

Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сбежавший из Японии в Ливан, рассказал, что члены его семьи непричастны к организации побега, передаёт в четверг телеканал BFMTV.
РИА Новости 11:11
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Общество

Названы самые безопасные авиакомпании на 2020 год

Портал AirlineRatings составил список наиболее безопасных авиакомпаний мира на 2020 год. Рейтинг возглавил австралийский перевозчик Qantas.
Известия 10:44
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Спорт

Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

Sport.ru 04:00
Политика

Послы Израиля и Польши сочли оскорбительным баннер с Бандерой в Киеве

Как сообщалось, в центре Киева вечером 1 января состоялось факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры.
Интерфакс 11:44
Общество

Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
ТАСС 06:09
Общество

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Российская газета 06:56
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 10:24
Происшествия

Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани

RT на русском 11:08
Экономика

Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Футбол

Защитник «Арсенала» Чемберс выбыл на 6-9 месяцев из-за травмы колена

Защитник «Арсенала» Кэлум Чемберс выбыл на длительный срок из-за травмы колена.
Sports.ru 11:58
Общество

Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor 31.12.19 в 21:01
Финансы

Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году

За год рубль укрепился на 8,5 процента к доллару и почти на 11 процентов к евро, став одной из самых привлекательных для покупки валют.
РИА Новости 00:00
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное