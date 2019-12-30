Происшествия

REGNUMREGNUMВзрыв газа в жилом доме в Твери: есть пострадавшие

Два человека пострадали при взрыве газа, который произошёл в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом 2 января сообщает пресс-служба администрации города. Информация о хлопке газа поступила в 06:36 мск в Единую дежурную диспетчерскую службу города.
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с чего всё началось
«Руководитель следственного отдела, следователи и криминалисты следственного управления регионального СКР проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов дома», — рассказали в Следственном комитете
 региона.
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