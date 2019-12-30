с чего всё началось

Два человека пострадали при взрыве газа, который произошёл в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом 2 января сообщает пресс-служба администрации города. Информация о хлопке газа поступила в 06:36 мск в Единую дежурную диспетчерскую службу города.

Взрыв газа в жилом доме в Твери: есть пострадавшие

Политика Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.

Общество Нидерланды официально отказались от названия «Голландия» Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.

Политика Названа особенность новогоднего обращения Путина Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.

Гаджеты Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.

Гаджеты Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color Xiaomi Watch Color снабжены разноцветными ремешками, которые подойдут и мужчинам и женщинам в разных условиях.

Политика Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.

Общество Правила содержания животных изменили в России Новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними, вступили в силу в России, сообщает сайт Государственной Думы.

Политика Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением Президент России Владимир Путин по традиции в ночь на 1 января обратился к россиянам с новогодним поздравлением.

Происшествия В Омской области в новогоднюю ночь пропал подросток Следственные органы организовали проверку после исчезновения 17-летнего подростка в новогоднюю ночь в селе Заливино на севере Омской области, сообщается в четверг на сайте регионального главка СК.

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Гузеевой показала возлюбленного Дочь Ларисы Гузеевой от брака актрисы и телеведущей с бизнесменом Игорем Бухаровым выросла настоящей красавицей.

Политика Новым временно поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квит «Наша заместитель главы миссии США на Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США», — говорится в сообщении посольства США на официальной странице американского дипломатичексого представительства в социальной сети Facebook.