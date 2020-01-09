Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВзрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар. На кадрах видно вспышку на горизонте. Она настолько яркая, что на некоторое время ослепляет камеру наружного наблюдения.
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Появилось видео пожара на НПЗ ЛУКОЙЛа в Ухте

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В Ухте локализовали пожар на НПЗ

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В Ухте призывают не верить фейкам о пожаре на НПЗ

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Источник сообщил о прекращении распространения огня на НПЗ в Коми

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ТАСС11:31

На место ЧП на нефтезаводе в Коми выехали пожарные

Pro Город Сыктывкар10:16
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Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

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ТАСС 15:19
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В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
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Иркутск Сегодня 21:07
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Общество

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.
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РБК 15:03
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Происшествия

Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране

В Сети появилось новое видео, на котором, предположительно, зафиксировано падение Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в районе аэропорта Тегерана.
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Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
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Названы самые редкие имена новорожденных в России

В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году.
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Жириновский назвал причину конфликтов на Ближнем Востоке

Причиной конфликта на Ближнем Востоке являются расположенные там запасы нефти и газа.
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