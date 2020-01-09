Происшествия
РИА НовостиВзрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар. На кадрах видно вспышку на горизонте. Она настолько яркая, что на некоторое время ослепляет камеру наружного наблюдения.
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В конгрессе США одобрили ограничение полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.
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Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
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Samsung официально представила «искусственного человека» Neon
Исследовательская группа Samsung Star Labs официально представила «искусственного человека» Neon.
Театры
Труппе «Современника» представили нового худрука Виктора Рыжакова
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Сардана Авксентьева заявила об участии в выборах-2023
Вы же говорили, что не пойдете на следующие выборы.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Происшествия
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Общество
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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что улучшение обстановки в Донбассе произошло во многом благодаря новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которому удалось реализовать то, что его предшественник Петр Порошенко саботировал несколько лет.
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Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
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В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Армия и оружие
Иран обращается за помощью к Китаю на фоне конфликта с США
На фоне затянувшегося конфликта с США Иран все чаще обращается к Китаю за помощью в наращивании своей военной мощи и защите экономики от санкций, введенных Вашингтоном, пишет South China Morning Post.
Шоу-бизнес
Рэпер Slowtai оценил эротическую фотосессию Кати Кищук
На днях стало известно, что бывшая солистка группы Серебро Катя Кищук встречается с очень популярным музыкантом.
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Трамп передумал про теорию глобального потепления: это не обман
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает теорию глобального потепления надуманной проблемой.
Космос
Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
Здоровье
Приморцы стали счастливыми родителями благодаря ЭКО
По словам главного акушера-гинеколога региона Евгении Шутка, ежегодно благодаря ЭКО сотни приморских семей осуществляют свою мечту и становятся счастливыми родителями.
Авто
Правительство может ввести новые льготы для электромобилей
В правительстве рассматривают варианты расширения российского рынка электромобилей.
Спорт
WADA направило уведомление о споре с РУСАДА в CAS
Всемирное антидопинговое агентство направило уведомление о споре с РУСАДА в Спортивный арбитражный суд.
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.