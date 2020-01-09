Происшествия

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Причиной пожара на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Республике Коми, по предварительным данным, стал технологический взрыв. «Пожару предшествовало два хлопка технологического характера», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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