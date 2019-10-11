с чего всё началось

В момент инцидента танкер Sinopa находился недалеко от порта Джидда и направлялся к Суэцкому каналу. Экипаж судна не пострадал, но два нефтяных резервуара получили повреждения, из-за чего произошел разлив нефти в Красном море, передает ТАСС. За взрывом последовал пожар на корабле, сообщает Press TV.

Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море

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