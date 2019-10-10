Происшествия
Российская газетаВзрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце
По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
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Шоу-бизнес
Бузова пригрозила Тарасову подать на раздел имущества
Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что может подать на раздел имущества после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Известия 12:32
Армия и оружие
ВС России получили более 2,3 тысячи единиц военной техники в этом году
Свыше 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.
Политика Сегодня 08 октября в 06:00
Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Космос
У Сатурна найдено 20 новых спутников
В ходе нового исследования американские астрономы обнаружили 20 новых лун, которые вращаются вокруг Сатурна.
МедиаПоток вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей 09:52
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции «сильным ударом» из-за военной операции в Сирии
Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам", заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 10:00
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости 11:33
Кино
Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»
КиноПоиск вчера в 13:09
Происшествия
Аварией на заводе «Полиэф» в Башкирии занимается следственный комитет
Дружба (Мишкинский район) 13:21
Политика
В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу
Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
Мойка78 вчера в 15:19
Политика
Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены
Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.
В городе R 01:49
Политика
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки»
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить.
ФАН 06:43
Авто
Dyson отказался выпускать собственный электрокар
Британская Dyson, известная как производитель пылесосов, фенов, сушилок для рук и других бытовых электроприборов, оставила планы по выпуску собственного электрокара.
Вести.Хайтек 12:14
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020
Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.
REGNUM 01:34
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 10:37
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com вчера в 10:10
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Футбол
Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования WADA
Требования, которые предъявляет к России Всемирное антидопинговое агентство (WADA), выполняются в полном объеме, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Национальная служба новостей 08:42
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета 05:04
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00