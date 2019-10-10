Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.

В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

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