Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
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Посольство России уточнило данные о пострадавших при взрыве в Линце

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В австрийском Линце произошел взрыв

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Девять человек пострадали при взрыве возле австрийского аэропорта

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В Сети опубликовали видео с места взрыва в австрийском Линце

РИА Новости06:10

Взрыв прогремел близ австрийского Линца

Москва 2405:09

Взрыв прогремел рядом с аэропортом в Австрии

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СМИ: девять человек пострадали при взрыве на территории аэропорта в Австрии

ТАСС05:30
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Компания «Яндекс» выпустит новую умную колонку. Станция «Мини» с голосовым помощником «Алисой» понимает не только слова, но и жесты.
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Представитель ЛНР сообщил, что в ответ на пуск сигнальной ракеты, которая говорила о готовности отвести войска, со стороны украинских силовиков не последовало никакой реакции.
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В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
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Киев может столкнуться с определенными последствиями после решения парламента Нидерландов изучить роль Украины в произошедшем в 2014 году крушении малайзийского Boeing.
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В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
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Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
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В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
RT на русском 03:57
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Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
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«Путем более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не рассматривает возможность приобретения датчиков обнаружения или ракет-перехватчиков, которые могут попасть в ПРО НАТО», — отмечено в комментариях к бюджетному плану Министерства обороны Норвегии.
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Mercedes-Maybach GLS заметили во время тестов

Mercedes-Maybach GLS проходит дорожные испытания.
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
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SoftPOS позволяет принимать бесконтактные платежи посредством смартфона или планшета, так же, как и традиционный платежный терминал, но без дополнительного оборудования.
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Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни

«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
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Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
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Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах

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РБК вчера в 14:11
Экономика

Медведев призвал отменить «банковский роуминг»

Комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
RT на русском 06:27
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Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе

Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам».
Lenta.ru 06:16
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
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ВЦИОМ: только 20% россиян регулярно следят за состоянием своих родинок

Только 20% россиян систематически наблюдают за состоянием своих родинок.
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Проезд в воронежском общественном транспорте подорожает «ориентировочно» с 28 октября, рассказал на пресс-конференции руководитель областного управления по государственному регулированию тарифов Евгений Бажанов.
Коммерсантъ Воронеж 05:40
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