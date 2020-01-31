Происшествия
ТАССВзрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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Один из пострадавших при взрыве в Мценске доставлен в орловскую областную клиническую больницу
Орловское информбюро07:45
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