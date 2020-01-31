Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Происшествия В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.