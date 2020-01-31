Происшествия

ТАССТАССВзрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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Среди жертв взрыв в Мценске оказались граждане Турции

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Во Мценске произошел взрыв газа. Есть погибшие

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Власти Орловской области помогут пострадавшим при взрыве на заводе в Мценске

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Во Мценске из-за взрыва в цехе погибли пять человек

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СК назвал приоритетную версию взрыва на заводе в Орловской области

РИА Новости06:09
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"Газпром" и власти Сахалинской области договорились до 2025 года полностью газифицировать регион, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 03:16
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
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Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
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Политика

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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию с новым штаммом коронавируса, вспышка которого началась в Китае.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Политика

Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Lenta.ru 04:52
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Политика

Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.
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Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия вчера в 13:08
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Бойцы спецназа готовились к штурму квартиры, где проживает 46-летний Михаил Невядомский. Предполагается, что мужчина хорошо вооружен.
Lenta.ru 03:45
Происшествия

В Петербурге мужчина провалился под лед

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Защита Трампа: вызов свидетелей существенно затянет процесс импичмента

Вызов в Сенат США свидетелей по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу затянет процесс на месяцы, заявил Джей Секьюлоу, глава команды адвокатов Трампа 29 января на слушаниях в Сенате.
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Шоу-бизнес

В США нашли двойника Меган Маркл, и это религиозная домохозяйка

Акише очень льстят комплименты по поводу ее сходства с герцогиней Сассекской, хотя сама она (удивительно!) вообще не считает себя похожей на Меган.
Woman.ru вчера в 12:48
Общество

Суд заочно арестовал сына бизнесмена Бориса Минца

Решение о заочном аресте старшего сына бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате вынес 31 января Басманный суд Москвы.
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В ЛНР при обстреле пострадали два человека

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В Великобритании зафиксированы два случая заражения коронавирусом

На территории Великобритании два человека заразились новым типом коронавируса, сейчас пациенты получают необходимую помощь, сообщают в Минздраве Королевства.
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Семин объяснил, почему Смолов перешел в «Сельту»

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Совладельцем Aston Martin стал канадский миллиардер Лоуренс Стролл

Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл стал совладельцем Aston Martin — консорциум во главе с миллиардером приобрел 16,7% акций британского автопроизводителя, сообщает Лондонская фондовая биржа.
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Правительство Чувашии отправлено в отставку.
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Технологии

Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1

Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
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Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества.
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Рейтинг Warcraft III: Reforged на Metacritic упал до 1,6 балла

Пользователи опустили рейтинг Warcraft III: Reforged на портале Metacritic до 1,6 балла из 10.
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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
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Авто

В РФ стартовали продажи обновленной Toyota Corolla

31 января в России начинается прием заказов на обновленный седан Toyota Corolla.
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Футбол

Появились фото новой формы ЦСКА от Joma

Новый технический спонсор ЦСКА Joma подготовил для команды игровые комплекты формы.
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Савин сменил Видгофа на посту гендиректора ХК «Трактор»

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Skoda Karoq подешевел до старта продаж в России

Кроссовер Skoda Karoq нижегородской сборки начнут продавать в России по цене полтора миллиона рублей, но позднее у него появятся более доступные версии.
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