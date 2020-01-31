Происшествия
ТАССВзрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Экономика
Сахалин полностью газифицируют к 2025 году
"Газпром" и власти Сахалинской области договорились до 2025 года полностью газифицировать регион, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Политика
Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию с новым штаммом коронавируса, вспышка которого началась в Китае.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Политика
Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Политика
Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Происшествия
Спецназ взял штурмом квартиру россиянина со схроном оружия
Бойцы спецназа готовились к штурму квартиры, где проживает 46-летний Михаил Невядомский. Предполагается, что мужчина хорошо вооружен.
Происшествия
В Петербурге мужчина провалился под лед
Мужчина провалился под лед на Химической улице в Петербурге, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Политика
Защита Трампа: вызов свидетелей существенно затянет процесс импичмента
Вызов в Сенат США свидетелей по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу затянет процесс на месяцы, заявил Джей Секьюлоу, глава команды адвокатов Трампа 29 января на слушаниях в Сенате.
Шоу-бизнес
В США нашли двойника Меган Маркл, и это религиозная домохозяйка
Акише очень льстят комплименты по поводу ее сходства с герцогиней Сассекской, хотя сама она (удивительно!) вообще не считает себя похожей на Меган.
Общество
Суд заочно арестовал сына бизнесмена Бориса Минца
Решение о заочном аресте старшего сына бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате вынес 31 января Басманный суд Москвы.
Армия и оружие
В ЛНР при обстреле пострадали два человека
Здоровье
В Великобритании зафиксированы два случая заражения коронавирусом
На территории Великобритании два человека заразились новым типом коронавируса, сейчас пациенты получают необходимую помощь, сообщают в Минздраве Королевства.
Футбол
Семин объяснил, почему Смолов перешел в «Сельту»
Общество
Совладельцем Aston Martin стал канадский миллиардер Лоуренс Стролл
Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл стал совладельцем Aston Martin — консорциум во главе с миллиардером приобрел 16,7% акций британского автопроизводителя, сообщает Лондонская фондовая биржа.
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии отправлено в отставку.
Технологии
Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1
Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
Политика
Совет ЕС утвердил сделку о Brexit
Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества.
Киберспорт
Рейтинг Warcraft III: Reforged на Metacritic упал до 1,6 балла
Пользователи опустили рейтинг Warcraft III: Reforged на портале Metacritic до 1,6 балла из 10.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Авто
В РФ стартовали продажи обновленной Toyota Corolla
31 января в России начинается прием заказов на обновленный седан Toyota Corolla.
Футбол
Появились фото новой формы ЦСКА от Joma
Новый технический спонсор ЦСКА Joma подготовил для команды игровые комплекты формы.
Хоккей
Савин сменил Видгофа на посту гендиректора ХК «Трактор»
Авто
Skoda Karoq подешевел до старта продаж в России
Кроссовер Skoda Karoq нижегородской сборки начнут продавать в России по цене полтора миллиона рублей, но позднее у него появятся более доступные версии.