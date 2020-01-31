Происшествия
BFM.ruВзрыв прогремел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценске Орловской области. Погибли три человека, еще четыре пострадали, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
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Происшествия
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Экономика
Самый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут
Богатейший человек современности и глава компании Amazon Джефф Безос смог заработать $13,2 млрд за 15 минут накануне, 30 января, сообщает Bloomberg.
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Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
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Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
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Рубль поднимается к евро в начале торгов
В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару.
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Леброн сделал татуировку в память о Коби Брайанте
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку, посвященную легенде НБА Коби Брайанту, который погиб в результате крушения вертолета 26 января, сообщает TMZ.
Политика
Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам
Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
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Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом
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СКА прервал победную серию «Авангарда»
Армия и оружие
CNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64
Число военнослужащих, пострадавших при ракетных ударах Ирана по военным базам США, достигло 64.
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Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции
Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
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Великобритания в ночь с пятницы на субботу официально покинет Евросоюз
После эмоциональных дебатов законодатели проголосовали «ЗА». И уже 31 января Великобритания формально покинет ЕС.
Происшествия
В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет
Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
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Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
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«Крылья Советов» подписали защитника из Алжира
Защитник сборной Алжира по футболу Мехди Зеффан стал игроком "Крыльев Советов". Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.