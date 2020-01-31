Происшествия

BFM.ruBFM.ruВзрыв прогремел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценске Орловской области. Погибли три человека, еще четыре пострадали, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
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