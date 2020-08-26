Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы
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В среду утром в одном из многоквартирных пятиэтажных домов на западе Москвы произошел взрыв, а затем и пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Инцидент случился на улице Кубинка, 4, в результате возникло открытое возгорание квартир с третьего по пятый этаж.В источнике
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