Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы

В среду утром в одном из многоквартирных пятиэтажных домов на западе Москвы произошел взрыв, а затем и пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Инцидент случился на улице Кубинка, 4, в результате возникло открытое возгорание квартир с третьего по пятый этаж.