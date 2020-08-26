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Российская газета
Российская газета

Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы

В среду утром в одном из многоквартирных пятиэтажных домов на западе Москвы произошел взрыв, а затем и пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Инцидент случился на улице Кубинка, 4, в результате возникло открытое возгорание квартир с третьего по пятый этаж.В источнике
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РИА Новости

В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв

РИА Новости03:13
РБК

В Москве произошел взрыв газа в жилом доме

РБК03:10
Москва 24

«Ощущалась взрывная волна». Очевидец – о ЧП в доме на улице Кубинке

Москва 2403:49
ТАСС

Пожар в жилом доме на улице Кубинка в Москве ликвидировали

ТАСС03:47
РЕН ТВ

Взрыв произошел в квартире дома на западе Москвы

РЕН ТВ03:00
Агентство Москва

Пожар в жилом доме на улице Кубинка ликвидирован

Агентство Москва03:50
Интерфакс

Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы

Интерфакс03:10

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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National Interest впечатлила беспилотная версия танка «Армата»

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Известия23:26
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Ни один макет не пострадал: российские управляемые ракеты летят мимо цели (видео)

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Новые Известиявчера в 09:18

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

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RT на русском17:26
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Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений

Как заявляется, во вторник к востоку от Готланда прошли учения российских десантных кораблей, что послужило причиной того, что шведская армия активизировала свои действия в этом районе.
РИА Новостивчера в 15:49
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