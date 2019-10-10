По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.

Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце

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