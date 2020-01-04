Взрыв в Багдаде прогремел в «зеленой зоне», где находятся правительственные здания и посольства. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia в субботу, 4 января. Дорога к посольству Соединенных Штатов оказалась перекрыта.

Взрыв у посольства США раздался в Багдаде

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