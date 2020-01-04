Армия и оружие

Политика СегодняПолитика СегодняВзрыв у посольства США раздался в Багдаде

Взрыв в Багдаде прогремел в «зеленой зоне», где находятся правительственные здания и посольства. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia в субботу, 4 января. Дорога к посольству Соединенных Штатов оказалась перекрыта.
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В Багдаде ракета взорвалась напротив посольства США

РБКвчера в 14:57

Взрывы прогремели в «зелёной зоне» Багдада

News.ruвчера в 14:45

СМИ сообщили о взрывах ракет близ посольства США в Багдаде

Интерфакс04 января в 12:14

«Зеленая зона» Багдада и иракская база с американцами подверглись ракетному обстрелу

ТАСС04 января в 12:27

СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака

Известия04 января в 12:20

Около посольства США в Багдаде прогремели взрывы

РИА Новости04 января в 13:40

В Багдаде раздался взрыв

Газета.Ru04 января в 11:58
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Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru 04 января в 22:29
Экономика

Власти Хабаровского края не видят необходимости в мосте в Китай

Власти Хабаровского края считают, что экономической целесообразности в строительстве моста через реку Уссури в пункте пропуска "Покровка - Жаохэ" на данном этапе нет, так как возможности пункта пропуска задействованы всего на 30%, заявил РИА Новости глава региона Сергей Фургал.
РИА Новости вчера в 23:51
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Помпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса

RT на русском вчера в 22:19
Кино

Телесериал «Чернобыль» получил «Золотой глобус»

НТВ вчера в 23:40
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК 04 января в 21:05
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года

Китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Ferra 04 января в 07:24
Игры

В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed

В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed.
OAnews 04 января в 19:03
Футбол

«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»

Силла является воспитанником академии «Барселоны», выступал за испанские молодежные команды «Барселоны», «Матаро» и «Эспаньола».
Sport24.ru вчера в 13:37
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
РИА Новости вчера в 09:49
Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Газета.Ru вчера в 15:43
Культура

Скончался народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Вечерняя Москва вчера в 11:03
Здоровье

Назвали самые результативные способы нормализации кровяного давления

Медицинские специалисты перечислили самые результативные способы нормализации кровяного давления.
МедиаПоток 04 января в 07:04
Хоккей

«Ак Барс» дома в овертайме вырвал победу у «Трактора»

Казанские ведомости вчера в 16:26
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости вчера в 18:12
Армия и оружие

Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Газета.Ru вчера в 03:44
Армия и оружие

Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции

«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Avia.pro 04 января в 17:26
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
RT на русском вчера в 06:16
Происшествия

В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов

Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.
REGNUM вчера в 12:55
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Армия и оружие

WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:24
Происшествия

В Саратове водитель ВАЗ-2114 погиб в столкновении со столбом

Мужчина погиб на месте, а его 37-летнюю пассажирку госпитализировали.
КП - Саратов 00:15
Хоккей

Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ

Pravda.Ru вчера в 04:11
Политика

Генсек НАТО созвал срочное заседание Североатлантического совета

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созовет экстренное заседание совета Североатлантического альянса на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Российская газета 00:00
Общество

Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
РБК вчера в 11:32
Политика

Преемник Сулеймани намерен изгнать США из региона

Исмаил Каани, ставший новым командующим элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил, что единственной компенсацией в связи с утратой станет изгнание США из региона, сообщило Reuters.
Экономика сегодня 00:20
Армия и оружие

СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде

"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия".
РИА Новости вчера в 15:14
Хоккей

«В МХЛ и ВХЛ — страшная коррупция». Жесткий Ларионов после поражения от Канады

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) высказался о ситуации в нашем хоккее.
Спорт-Экспресс вчера в 21:01
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда

Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
StarHit.ru вчера в 10:00
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