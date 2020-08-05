Происшествия
Новый ВекВзорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России
Селитра, которая взорвалась на складе в порту Бейрута, конфискована с корабля Rhosus, который ранее принадлежало бизнесмену из России Игорю Гречушкину, сообщает телеканал LBCI. Корабль перевозил селитру Батуми в Мозамбик. Всего на борту находилось 2 750 тонн данного вещества.
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с чего всё началось
Крупный взрыв в порту столицы Ливана произошел из-за детонации 2 750 тонн селитры, выгруженных с судна Rhosus в 2014 году, сообщает местный телеканал LBCI, ссылаясь на итоги заседания Высшего совета по обороне.Znak.comвчера в 21:40
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В порту Бейрута взорвалась селитра с судна, принадлежавшего бизнесмену из Хабаровска
Екатеринбург Онлайнвчера в 22:43
СМИ: в Бейруте взорвалась селитра с судна, принадлежавшего бизнесмену из Хабаровска
Znak.comвчера в 21:40
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Нашли этих трех несчастных девчонок.
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ПРАЙМ 19:08
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Госдепартамент, минобороны, министерство внутренней безопасности и генпрокурор призывают Федеральную комиссию связи США аннулировать лицензию у China Telecom и трех других китайских компаний, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Речь шла о чае, заваренном на воде, вскипяченной в СВЧ-печи. Причина невкусности таилась в том, что жидкость неравномерно нагревалась.
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
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